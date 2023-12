Los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston añadirán otro capítulo a su histórica rivalidad cuando encabecen este lunes la jornada número 76 navideña de la NBA.

Por los pasados 15 años, la denominada mejor liga de baloncesto del mundo celebra cinco partidos durante la fecha del 25 de diciembre, enfrentando entre sí a las máximas estrellas de la competición.

¿Qué otros compromisos y figuras completan la agenda para el Día de Navidad?

Igualmente, presentamos un repaso a datos curiosos y más.

Knicks vs. Bucks - (1:00 p.m., hora de Puerto Rico por ESPN)

Los Knicks de Nueva York son la única franquicia activa que jugó la primera edición de la jornada navideña de la NBA en 1947, venciendo 89-75 a los Steamrollers 75 de Providence.

Ahora en 2023, recibirán en el Madison Square Garden a los Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard y compañía.

Milwaukee (22-7) llega a la meca del baloncesto con siete victorias consecutivas, buscando seguir presionando a los líderes de la Conferencia Este, Celtics, quienes tienen medio juego más de ventaja (22-6).

Los Knicks, por su parte, se posicionan en el sexto lugar de su conferencia con marca de 16-12.

El griego Antetokounmpo promedia 25.2 puntos y 12.4 rebotes en juegos de Navidad. Registra récord positivo, además, de 3-2.

Los Knicks han perdido todos sus encuentros (0-3) esta temporada ante Milwaukee.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, registra récord positivo de 3-2 en el Día de Navidad. (The Associated Press)

Nuggets vs. Warriors - (3:30 p.m., hora de Puerto Rico por ABC)

Cuatro de los cinco partidos de la jornada navideña presenta, al menos, un Jugador Más Valioso. Este choque será el único que enfrente a dos: Nikola Jokic frente a Stephen Curry.

Los campeones Nuggets de Denver reciben a unos inconsistentes Warriors de Golden State, con un Draymond Green suspendido indefinidamente, y que han sido una decepción en la carretera. Denver tiene marca de 11-2 (en casa) esta campaña.

Los Nuggets, que encadenan cuatro triunfos seguidos sobre Golden State, se encuentran en el segundo puesto de la Conferencia Oeste con 21-10, mientras que los Warriors hacen lo propio en posiciones de Play-In, en el décimo lugar, con 15-14.

Curiosamente Curry, uno de los mejores anotadores en la historia de la “Asociación”, no las ha tenido consigo en nueve jornadas navideñas previas. Tiene foja de 4-5 con registros de 15.3 unidades y 6.7 asistencias por juego.

Stephen Curry disputará su décimo partido de Navidad. (Godofredo A. Vásquez)

Lakers vs. Celtics - (6:00 p.m., hora de Puerto Rico por ABC)

34. Esa es la suma de campeonatos de la NBA entre ambas organizaciones. La rivalidad siempre está presente, sin importar el momento que atraviesen como franquicias.

Desde los tiempos de de Magic Johnson y Larry Bird, hasta los del fenecido astro Kobe Bryant y Paul Pierce, ahora LeBron James y Jayson Tatum lideran sus respectivos equipos.

James, próximo a cumplir 39 años, no da señales de que va a detenerse. Es el ‘Benjamin Button’ del baloncesto. Pese a lo irregular de los Lakers, con récord de 16-14, “El Rey” lideró a los angelinos al campeonato del novel In Season Tournament.

Será la primera vez que LeBron se mida a los Celtics en Navidad. De frente, un Tatum que domina los enfrentamientos directos entre ambos con 5-4.

Los Celtics han sido, junto a los Timberwolves de Minnesota, el mejor equipo de la NBA con marca de 22-6.

Por los Lakers, Anthony Davis registra 27 puntos con 9.7 rebotes y cuatro asistencias en la jornada navideña.

Como el vino. Próximo a cumplir 39 años, LeBron James no da señales de que se vaya a detener pronto. (The Associated Press)

Heat vs. 76ers - (9:00 p.m., hora de Puerto Rico por ESPN)

El MVP de la NBA, Joel Embiid no jugará el lunes por un esguince de tobillo, reportó el periodista Shams Charania.

Embiid promedia 35.1 tantos, 11.8 rebotes y 5.9 asistencias por partido y tiene a los 76ers de Filadelfia en el tercer puesto del Este, con 20-8. Además, lleva una racha de 12 compromisos consecutivos con más de 30 puntos y 10 rebotes, la mayor cantidad desde Kareem Abdul-Jabbar en 1972.

Ante la ausencia de Embiid, el grueso de la ofensiva de Filadelfia recaerá en manos del armador Tyrese Maxey, quien tendrá su primer juego de Navidad. El base es el principal candidato a Jugador de Mayor Progreso en la NBA con promedios de 26.4 puntos y 6.8 asistencias.

El partido, servirá, igualmente, para otro reencuentro entre Jimmy Butler y los 76ers, con quienes militó durante 55 encuentros en la temporada 2018-19.

Miami tiene récord de 17-12.

Jimmy Butler se reencontrará nuevamente con los 76ers, uno de sus exequipos. (Archivo)

Suns vs. Mavericks - (11:30 p.m., hora de Puerto Rico por ESPN)

¿Qué mejor que cerrar la noche con Luka Doncic ante los Suns de Phoenix?

Desde que los Suns “ignoraron” a la estrella eslovena en el draft de la NBA de 2018, Doncic, cuando se le presenta la ocasión, los castiga en la cancha.

Para este partido tendrá más carga de lo usual, pues los Mavericks de Dallas no contarán con Kyrie Irving por lesión.

El ex del Real Madrid (Doncic) registra 29.5 tantos y ocho asistencias en dos choques de Navidad.

Los Suns, por su lado, nuevamente estarán sin el escolta Bradley Beal, quien se mantiene fuera del tabloncillo (tobillo).

Pero sí jugarán el estelar Devin Booker, quien ha transicionado esta campaña a un rol más de armador. Promedia 27.7 y 8.2 asistencias.

También lo hará Kevin Durant, quien no juega un partido en esta fecha desde hace tres años.

El esloveno Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas, tiene una riña personal deportiva con los Suns. (LM Otero)

Otros datos sobre la jornada navideña

James es el máximo anotador en la historia del Día de Navidad en la NBA con 460 puntos. Le siguen Bryant con 396 y Oscar Robertson, 377.

James, también, disputará su decimoctavo juego de Navidad, cifra récord.