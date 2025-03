“(Tuvimos que) prepararnos mentalmente también, no solo físicamente, porque en este escenario grande también tiene que ver mucho la mente... (había que) entrenar todos los días porque si no se entrena no se gana ”, agregó Torres.

“Es una bendición. Realmente no puedo ser mala agradecida. No era lo que queríamos ni lo que trabajamos. Pero así papito Dios lo quiso. No cayó la bola hoy. Si nos vamos a las estadísticas, el triple no cayó, solamente uno. Yo tengo muchas tiradoras. Estuvimos demasiado errática en los tiros libres. Ellas ganaron, son un excelente equipo. Lo quisieron más que nosotras e hicieron menos errores”, compartió Alequín con la prensa tras quedarse con el subcampeonato.