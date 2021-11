Phoenix- Los Suns de Phoenix han negado rotundamente un informe publicado el jueves que dice que el propietario Robert Sarver tiene un historial de incidentes racistas, misóginos y hostiles durante los 17 años que ha estado a cargo de la franquicia.

ESPN dijo que habló con docenas de empleados actuales y anteriores del equipo para la historia, incluidos algunos que detallaron el comportamiento inapropiado de Sarver. La mayoría de las acusaciones provienen de fuentes anónimas, pero algunas están registradas.

En el informe de ESPN, Sarver negó o disputó la mayoría de las acusaciones a través de su equipo legal.

“Daría la bienvenida a una investigación imparcial de la NBA que puede resultar nuestra única salida para limpiar mi nombre y la reputación de una organización de la que estoy muy orgulloso”, dijo Sarver en un nuevo comunicado emitido a través del equipo el jueves.

Entre las acusaciones: El ex entrenador de los Suns, Earl Watson, declaró que Sarver estaba molesto porque el alero de Golden State, Draymond Green, usó la palabra despectiva contra aformaericanos durante un juego en 2016 y que el propietario repitió la palabra varias veces al expresar su disgusto. Watson comentó que le dijo a Sarver que no podía usar esa palabra.

Watson fue el entrenador de los Suns durante la totalidad o parte de tres temporadas antes de ser despedido tres partidos después del inicio de la temporada 2017-18.

Sarver dijo en su declaración que Watson “claramente no era una fuente creíble”.

“Si bien hay tantas cosas inexactas y engañosas en esta historia que apenas sé por dónde empezar, permítanme ser claro: la palabra n no es parte de mi vocabulario”, dijo Sarver. “Nunca he llamado a nadie ni a ningún grupo de personas con la palabra n, ni me he referido a nadie ni a ningún grupo de personas con esa palabra, ya sea verbalmente o por escrito. No uso esa palabra “.

El informe también detalla una historia sobre cómo Sarver pasó una foto de su esposa en bikini de los Suns a los empleados. El informe dice que más de una docena de empleados también dijeron que Sarver tenía un historial de “hacer comentarios lascivos en las reuniones de todo el personal”.

En la historia de ESPN, el portavoz de la liga Mike Bass dice que la NBA no ha “recibido una queja de mala conducta en la organización Suns a través de ninguno de nuestros procesos, incluida nuestra línea directa confidencial de mala conducta en el lugar de trabajo u otra correspondencia”.

Sarver es dueño de los Suns desde 2004. El empresario de Phoenix de 59 años también es dueño de Phoenix Mercury de la WNBA.

Los Suns vienen de una de las temporadas más exitosas de su historia, llegando a las Finales de la NBA con las estrellas Devin Booker, Chris Paul y Deandre Ayton antes de perder en seis juegos ante los Milwaukee Bucks. Los Suns llegaron a las Finales en tres ocasiones, en 1976, 1993 y 2021, pero nunca ganaron un campeonato.