Antes que suene la chicharra final de la temporada, Ricardo Dalmau hace un último intento por presentar un espectáculo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en medio de la pandemia causada por el COVID-19 este año.

El pasado lunes, el presidente del BSN sostuvo una reunión virtual con los apoderados del organismo para discutir la posibilidad de establecer una “burbuja” con la intención de reunir a las 10 franquicias y efectuar una fase regular de tres semanas y series de postemporada a partir de noviembre.

Para lograr su objetivo, Dalmau le comunicó a los directivos de los equipos que hace una gestión para conseguir créditos contributivos en el gobierno que le permita levantar los fondos necesarios para montar la “burbuja” en un hotel en Fajardo, dijeron varias fuentes a El Nuevo Día.

La junta de directores tiene en agenda reunirse la próxima semana para decidir finalmente el futuro de esta campaña, la cual arrancó el 28 de febrero y sufrió una pausa a mediados de marzo debido a la emergencia por el coronavirus.

Dalmau espera recibir una respuesta del gobierno en los próximos días antes de la reunión con los apoderados.

Los entrevistados entienden que Dalmau tendría que levantar entre $1 y $2 millones para presentar un espectáculo de esta magnitud que requeriría acuartelar a los jugadores y demás personal de cada equipo para evitar contagios del COVID-19, al tiempo que montarían dos canchas en el ‘ballroom’ del hotel. También se harían pruebas a coronavirus a menudo a todo el personal, se jugaría sin fanáticos y se televisarían los partidos. El BSN tiene contrato con WAPA Deportes.

Esta es la última alternativa del presidente del BSN antes de cancelar o de posponer la temporada hasta el 2021, dijeron los entrevistados.

“Cuando ya todo parecía que la temporada se iba a cancelar, Dalmau apareció con esta idea. Él está haciendo unas gestiones para tratar de presentar algo este año y habló algo de los créditos contributivos en la reunión. La cuestión aquí es ver cuánto tiempo tardará en el proceso. La reunión es el 15 (de agosto)”, dijo una fuente al entender que esta idea contaría con la autorización del gobierno.

La idea de Dalmau levantó preocupación entre la mayoría de los apoderados por el aspecto económico. Los tenedores de franquicias, al parecer, no están en la posición de invertir grandes sumas de dinero en este proyecto ante la falta de ingresos por concepto de boletería y de auspiciadores. Un entrevistado dijo que los auspiciadores de los equipos podrían no estar interesados en apoyar esta idea, ya que los conjuntos no estarían jugando en sus respectivas canchas.

“Si Ricardo trae el dinero para montar el evento, los apoderados van a apoyarlo. Pero si no lo trae, no veo ambiente para que cada equipo esté invirtiendo entre $200,000 y $250,000, cuando se sabe que los ingresos serán menores sin fanáticos”, dijo otra fuente.

Hay otras preocupaciones con este proyecto, coincidieron los entrevistados. “Aquí, hay personal de equipo, árbitros y oficiales de mesa que trabajan y no viven del baloncesto. Son personas que tienen que salir y entrar de la burbuja. Ya eso aumentaría las posibilidades de contagios en el hotel. Y si surge un positivo, ¿qué va a pasar con ese equipo?”, cuestionó uno de los entrevistados.

Dalmau atraviesa su primera temporada como presidente del BSN y los entrevistados coincidieron que el exjugador quebradillano ha hecho un esfuerzo genuino para evitar la cancelación del torneo a pesar de la emergencia por la pandemia.

“Hay que reconocer el trabajo de Ricardo durante todo este tiempo. En un momento, los apoderados lucían inclinados a cancelar la temporada ante el repunte de positivos en la isla, pero Ricardo pidió tiempo y siguió buscando opciones. Pienso que él siente la responsabilidad de presentar algo en su primera temporada y tiene esa presión. No creo que sea necesario porque aquí hay muchas cosas en juego como la estabilidad económica de los equipos. Hay que cosas que él ni nadie puede controlar con esto de la pandemia. Veo todo muy cuesta arriba”, opinó uno de los entrevistados.