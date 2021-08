Los Ángeles - Russell Westbrook fue fanático de los Lakers desde la infancia y faltó a la escuela para asistir a sus desfiles por el campeonato. Después de que se hizo amigo cercano de Kobe Bryant, hablaron sobre la responsabilidad y el honor de jugar para esta franquicia condecorada.

Sin embargo, incluso después de que Westbrook se convirtió en una superestrella de la NBA con la autonomía ahora disponible para los mejores jugadores de baloncesto, pensó que nunca sería el momento adecuado para vestirse para su amado equipo local, y mucho menos junto a dos compañeros superestrellas con una oportunidad real de ganar su primer campeonato. .

“Algunos de estos sueños no se hacen realidad para personas como yo”, dijo Westbrook.

Después de pasar la última media década acumulando números espectaculares para equipos con pocas posibilidades de éxito, Westbrook se une a los Lakers en su decimocuarta temporada en la NBA. El gerente general de Los Ángeles, Rob Pelinka, realizó un cambio espectacular al equipo para Westbrook unirse LeBron James y Anthony Davis en una lista reconfigurada de los Lakers diseñada para ganar anillos ahora.

PUBLICIDAD

Cuando se unió durante la semana pasada, Westbrook, de 32 años, dijo que repetidamente se encontraba sin palabras.

Su amplia sonrisa dijo mucho cuando mostró su camiseta dorada con el número 0 el martes junto a sus padres y su hermano.

“Al ser de Los Ángeles, siempre deseaste poder jugar para tu equipo local”, declaró Westbrook. “Eso es definitivamente algo que siempre me dio vueltas en la mente. ¿Tal vez algún día? Pero siempre decía, ‘Ah, eso probablemente no sucederá’. Solo tenía que esperar y ver. Pero ahora que estamos aquí, voy a aprovecharlo al máximo “.

Los Lakers creen que pueden aprovechar por completo tanto a James como a Westbrook, una pareja que parece potencialmente difícil. Westbrook es uno de los jugadores con mayor dominio del balón de su generación, mientras que James se ha convertido en un iniciador ofensivo excepcional y armador junto con sus innumerables otras habilidades.

Westbrook, que tiene varios concesionarios de automóviles del mismo nombre en el área de Los Ángeles, está listo para desempeñar un papel complementario para mantener a los Lakers en el camino hacia un título.

“LeBron es uno de los mejores jugadores para jugar este juego, y su habilidad para hacer todo en la cancha me permite simplemente resolverlo”, señaló Westbrook. “Vengo a un equipo de calibre de campeonato, y mi trabajo es facilitarle su juego, y encontraré formas de hacerlo. En lo que respecta al manejo del balón, realmente no importa. Hay muchas formas diferentes de impactar el juego sin tener el balón en las manos. He podido hacer eso durante varios años y lo resolveremos“.

PUBLICIDAD

La confianza de Westbrook es compartida por el entrenador Frank Vogel, cuya reciente extensión de contrato subraya la fe de Pelinka en su capacidad para descubrir cómo ganar con esta plantilla extremadamente talentosa y no tan joven. Junto con Davis, Los Ángeles contará con tres de los cinco líderes anotadores activos de la NBA con James (primero), Carmelo Anthony (segundo) y Westbrook (quinto).

“Cada vez que tienes tres grandes jugadores como estos, se requiere un elemento de sacrificio, y todos hemos hablado de eso y estamos dispuestos a hacerlo”, indicó Vogel. “Pero estos tres tipos pueden hacerlo todo. Todos son jugadores que hacen el juego correcto. No se trata solo de anotar o ser un jugador unidimensional. Todos pueden hacerlo todo. Estoy muy emocionado de ver cómo se ven los tres en la cancha al mismo tiempo “.

La capacidad de Westbrook para crear oportunidades para sus compañeros de equipo es incuestionable: el nueve veces All-Star promedió un triple doble la temporada pasada en Washington por cuarta vez en los últimos cinco años, liderando la NBA en asistencias por tercera vez en cuatro temporadas con 11.7, el mejor de su carrera, mientras agrega 11.5 rebotes, el mejor de su carrera.

Vogel espera que la capacidad de empujar el balón de Westbrook mejore a los Lakers en el contraataque, donde fueron un equipo por debajo del promedio la temporada pasada, mientras que Washington fue el mejor de la NBA. La defensa de los Lakers también cambiará notablemente después de que tuvieron lo mejor la temporada pasada.

PUBLICIDAD

Russell Westbrook sonríe durante la conferencia de prensa. (Kyusung Gong)

Pero en lugar de mantener intacto su núcleo y recuperado de lastimaduras después de que el equipo de la temporada pasada se derrumbara sin el lesionado Davis, los Lakers hicieron cambios masivos encabezados por la partida de Caldwell-Pope, Kyle Kuzma y Montrezl Harrell a los Wizards.

“Creo que fue una oportunidad para hacer un movimiento agresivo que nos pareció mejor en nuestra probabilidad de llevar el título número 18 a Los Ángeles”, dijo Pelinka. “Sentimos que esta era una oportunidad para maximizar nuestra capacidad de hacer lo que estamos obsesionados con hacer”.

Alex Caruso, Andre Drummond, Ben McLemore y Markieff Morris se fueron, y Dennis Schröder acaba de firmar con los Celtics de Boston tras rechazar un contrato multianual.

En sus lugares están Westbrook, Anthony, Dwight Howard, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Kendrick Nunn, Malik Monk y Kent Bazemore. El desafío de construir un equipo de campeonato casi desde cero es enorme, pero Westbrook se siente preparado.

“El roster es genial”, dijo Westbrook. “Un grupo de chicos que ya conocí, lo cual es aún mejor. Siempre estoy mirando la plantilla para descubrir cómo puedo mejorar a otros chicos, así de simple. Encontraré formas de hacer eso con el conjunto. Tengo muchas ganas de estar con los muchachos y resolverlo“.