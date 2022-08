La Selección Nacional masculina de baloncesto tuvo hoy, miércoles, su primera práctica en Recife, Brasil, sede del torneo Americup de FIBA que inicia el viernes en el país sudamericano.

Los boricuas abren la competencia el sábado contra República Dominicana en la Arena Geraldao de la ciudad costera. Puerto Rico está en el Grupo B junto a Islas Vírgenes, Argentina y los dominicanos.

Los 12 integrantes junto al cuerpo técnico y el gerente general Carlos Arroyo llegaron a la sede durante la madrugada del martes directo desde Montevideo, Uruguay, donde terminaron su participación en la cuarta ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023 con un revés ante los locales.

Puerto Rico tendrá dos prácticas mañana, jueves, y el viernes antes de iniciar la competencia el sábado.

El seleccionado repite la plantilla que jugó en la pasada ventana. Está compuesto por los armadores Tremont Waters y Tjader Fernández: los escolta Javier Mojica y Stephen Thompson Jr.; los aleros Ethan Thompson, Alfonso Plummer y Justin Reyes; los delanteros Chris Ortiz, Ysmael Romero y Jordan Cintrón; y los centros George Conditt IV y Timajh Parker-Rivera. Son dirigidos por Nelson Colón junto a los asistentes técnicos Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González.

“Están bien. Los dejamos que descansaran y botaran el viaje. Ya a las 10 de la mañana desayunaron, se tomaron las fotos del “media day” y practicaron. Están descansando de nuevo para llevarlos a cenar en la noche”, dijo Yum Ramos, presidente de la Federación de baloncesto local, vía telefónica desde Recife.

Ramos reiteró que no habrán cambios en la plantilla a dos días de la cita.

“Nos vamos con los mismos 12 que estuvieron en la ventana, que ese fue el plan original. Así lo hicimos”, indicó.

Para esta ventana hubo bajas en la escuadra boricua como las de los armadores José Alvarado y Gary Browne, el escolta Gian Clavell y el delantero Jordan Murphy. Ramos mencionó que si Alvarado, integrante de los Pelicans de Nueva Orleans en la NBA, se apuntaba para esta ventana, podía estar activo también en la AmeriCup, aunque era “cuesta arriba”.

“Existió la posibilidad. No pienses que no. Pero era cuesta arriba. Para participar en tres eventos había que pedir permiso a la NBA. El único jugador que se podía bajar era José Alvarado por sus términos contractuales con los Pelicans. La información que tengo, que no está confirmada, es que varios equipos tuvieron bajas de la ventana. A nosotros nos conviene porque tenemos el mismo equipo que lleva desde el 22 de agosto convocado”, dijo Ramos en referencia a la baja de jugadores en otros seleccionados para este torneo.

La Americup se extiende hasta el 11 de septiembre. Ramos descartó que este mismo equipo sea el mismo que regrese al Clemente para la quinta ventana de noviembre.

“Eso es especular. El único que no puede estar es Alvarado. Hay que ver cómo está Gian y como está Isaiah Piñeiro. Hay que seguir viendo todos los jugadores del programa. La ventaja es que tenemos como 30 jugadores que han jugado desde noviembre. Es positivo y es parte de lo que busca FIBA, de que expandan su banco de talento. Vamos eventos tras evento. Un vez salgamos de este evento, nos reuniremos y veremos las notas positivas y áreas de oportunidad para mejorar”, declaró.

Puerto Rico terminó quinto en la pasada edición del Americup en 2017. De aquel certamen, Chris Ortiz es el único integrante que repite en el torneo americano.