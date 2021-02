El armador con experiencia en la NBA, Shabazz Napier, aseguró hoy que el debut que realizará con el Equipo Nacional de Puerto Rico este viernes en la ventana FIBA para el cierre del clasificatorio al torneo AmeriCup 2022 es uno que tenía pendiente a realizar desde que supo por primera vez del seleccionado boricua en su tercer año de estudio y juego en la Universidad de Connecticut en la NBA. Afirma, además, que es un honor vestir finalmente los colores de su país de origen por parte de su familia materna, con raíces en Aguadilla y San Lorenzo.

Napier, un jugador de ascendencia boricua, debutará este viernes con Puerto Rico en la ventana FIBA. Será su primera participación desde que en el 2012 pronunció por primera vez su elegibilidad y disponibilidad para jugar con el equipo de la isla de su madre Carmen Velázquez.

En una teleconferencia en la que participó junto a José Juan Barea, Napier dio algunos detalles sobre cómo llegó finalmente la ocasión para jugar con Puerto Rico. También participó el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos.

“Fui a cenar una vez con la Federación, pero siempre he estado en contacto”, dijo Napier con la confirmación de Barea sobre la cena. “Las veces que quise, no pude jugar por muchas razones. Así (la Federación) lo entendió y me dio la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y estoy emocionado de ser parte”.

Napier estuvo por primera vez en Puerto Rico en el 2012. Llegó a entrenar con la Selección que dirigía Flor Meléndez.

Ramos aclaró, en un parte con este medio, que fue con la administración pasada de la Federación de Baloncesto que Napier cenó con miras a una invitación para jugar con Puerto Rico. Bajo su presidencia, Ramos agregó que él o segundas personas contactaron a Napier para el Repechaje Olímpico que se realizó en Serbia en el 2016, así como para las ventanas FIBA en Puerto Rico del 2018. El presidente agregó que Barea también estuvo durante todo ese tiempo en contacto con Napier usando su cercanía con el jugador cuando ambos militaban en la NBA.

Mientras, el exjugador y ahora asesor de la Selección, Carlos Arroyo, fue quien estuvo más recientemente en conversaciones con Napier y las que capitalizaron su participación de esta semana y, tal vez, del verano en ocasión de Repechaje Olímpico que nuevamente se realizará en Serbia, dijo Ramos la pasada semana.

Napier se dio a conocer a nivel de todos los Estados Unidos y Puerto Rico jugando con la Universidad de Connecticut, con la que ganó dos títulos de la NCAA y el premio Jugador Más Destacado el Final Four 2014. Luego de eso saltó a la NBA, en donde jugó para Miami, Orlando, Portland, Brooklyn, Minnesota y Washington. En la actualidad es agente libre.

Estando en Connecticut fue que Napier habló por primera vez de su linaje boricua.

Señaló este miércoles que sus abuelos maternos son de Aguadilla y San Lorenzo y que tiene familiares aquí que a penas conoce porque dijo que ha residido toda su vida en Estados Unidos.

Pero agregó que su familia boricua cercana está orgullosa de que vista el uniforme de Puerto Rico.

Shabazz Napier previamente entrenó con el Equipo Nacional en el 2012, pero su debut con la Selección no se dio entonces por falta de permisos de su equipo de la NBA. (Juan Luis Martinez)

“Mis abuelos están muy emocionados. Obviamente, mi mamá también está emocionada de que venga aquí y represente el País. Por mi parte, siempre he querido jugar. Es un momento emocionante salir a jugar por primera vez al nivel FIBA y por dar lo mejor de mí para representar al País”, dijo Napier.

Napier ha estado entrenando con la Selección desde la pasada semana, cuando abrió la ventana que recibirá a ocho naciones para jugar la tercera y final ventana del clasificatoria para el AmeriCup 2022. Los ocho equipos son partes de los Grupos C y D. Puerto Rico pertenece a este último junto a Estados Unidos, México y Bahamas y jugarán específicamente desafíos antes éstos últimos dos el viernes y sábado, respectivamente, para cerrar el clasificatorio. Los boricuas, que juegan para 1-3 en el evento, necesitan un triunfo para ponerse en ruta al AmeriCup. Los tres mejores de cada grupo avanza al Americup.

Napier abundó que la experiencia boricua y de adentrarse en el baloncesto FIBA ha comenzado bien de la mano de Barea, a quien dijo que conoce desde que estaba en universidad y quien es el veterano de la Selección que dirige Eddie Casiano.

“Es un honor estar aquí. Hasta ahora todo va bien. Es un gran grupo de jugadores y de coaches. Estoy emocionado de ser parte y de representar la Isla junto a JJ (Barea), que es el veterano y quien me ha ayudado a lo largo de este proceso”, destacó Napier.

Agente libre, Napier no juega en vivo desde el 7 de agosto del 2020, en un partido de los Wizards de Washington ante los Pelicans de Nueva Orleans. Ese partido fue parte de la ’burbuja’ de la NBA en Florida que se montó para poder completar la temporada NBA 2019-20.

Ha estado libre desde entonces y dijo que, en vez de estar buscando un contrato en la NBA, está aquí para reencontrar la alegría del juego y en enfocarse en jugar con Puerto Rico ante México y Bahamas en la ventana.

“Quiero jugar baloncesto. Han sido tiempos lamentables por motivos del COVID-19. No he podido jugar baloncesto en ciertas áreas, como en donde vivo. He estado tratado de alejarme de gente que sé que tal vez puede representar cierto riesgo. Aquí hay una ’burbuja’. Ha sido muy bueno para mí venir, jugar y divertirme con los compañeros de equipo. No estoy preocupado por regresar a la NBA o al nivel de clubes. Estoy enfocado en los que tenemos de frente contra México y Bahamas”, dijo.