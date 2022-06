Cualquier equipo quedaría desmoralizado con el nocaut que dio Boston el pasado jueves en el cuarto parcial del primer juego de la Finales de la NBA. Golden State, en cambio, no es cualquier equipo.

Los Warriors aseguran dejar en el pasado la sorpresiva derrota en su cancha del Chase Center de San Francisco y están enfocados en nivelar la serie esta noche cuando reciban a los Celtics para el segundo choque de la serie de campeonato.

Golden State dominó los primeros tres parciales del primer desafío, pero Boston respondió con un explosivo último parcial de 40-16 para borrar una desventaja de 15 puntos y llevarse el partido por final de 120-108 en la carretera.

Los campeones de la Conferencia del Este atinaron sus primeros siete triples del cuarto, el último por el dominicano Al Horford, quien en su primer partido de final finalizó con 26 puntos.

Ha sido uno de los sellos de la asombrosa corrida de los Celtics, con cinco remontadas en lo que va de los playoffs. Los Warriors, en su primera final en dos años, no se quedan atrás y tienen seis victorias de la misma forma.

“Esta serie apenas está comenzando”, dijo Stephen Curry, estelar armador de los Warriors, quien finalizó con 34 unidades.

“Sabemos que son un buen equipo. Así somos nosotros. Tenemos que responder el domingo”, agregó.

Los Warriors, quienes ganaron tres títulos entre 2015 y 2019 con el trío de Curry, Klay Thompson y Draymond Green (dos con Kevin Durant), no han perdido partidos consecutivos en más de dos meses. La derrota en su cancha apenas fue la quinta después de liderar por al menos 15 tantos.

“Estamos bien. Tienes la oportunidad de hacer otra cosa, hazlo de una manera diferente, acepta el desafío. Siempre hemos aceptado los desafíos. No es diferente. Aceptaremos este. Así que no, no es un golpe para la confianza en todo ni un poco... No es nada por lo que entrar en pánico”, declaró Green.

Golden State tiene marca de 5-0 desde inicios de marzo después de perder un juego. Boston, por su parte, supera a su rival con récord de 8-0, luego de reveses.

Jason Tatum no fue factor en la ofensiva de los Celtics pero ayudó con 10 asistencias. (Stephen Lam)

“Así es como hemos sido todo el año”, expresó Ime Udoka, entrenador de los Celtics. “Testarudos, un grupo resiliente que siempre sabe que puede confiar en su defensa para ajustar el cinturón cuando es necesario”, añadió Udoka.

En el primer juego, Boston no contó con la acostumbrada aportación ofensiva de Jayson Tatum, Jugador Más Valioso de la final del Este. Terminó con 12 puntos, al apenas lanzar de 17-3 de campo, pero lució con 13 asistencias en el compromiso.

“Tuve una mala noche tirando al canasto. Solo traté de impactar el juego de otras maneras. Estamos en el campeonato. Estamos en las finales. Todo lo que me preocupaba era tratar de obtener una victoria, y lo hicimos. Eso es todo lo que importa en este momento. Así que no espero tirar tan mal de nuevo. Pero si eso significa que seguimos ganando, lo aceptaré”. indicó Tatum.

Ante la ofensiva ausente de Tatum, el suplente Derrick White respondió con 21 puntos, incluyendo tres triples. Horford consiguió seis bombazos y el estelar Jaylen Brown atinó 24 tantos.

Hay que soltar a Curry

Para Tony Ruiz, dirigente y comentarista del BSN, Golden State quizá falló en darle mucho descanso a Curry luego de iniciar caliente con 21 puntos en el primer parcial. Tuvo 13 más en el resto del partido.

“Creo que hay un detalle que no está en la estadística. Curry inició el juego de forma espectacular. Creo que el descanso que le dio (Steve) Kerr tal vez lo prolongó un poco. Lo sacó fuera de ritmo. Cuando volvió en el segundo cuarto estaba ansioso y no ejecutó. En el tercero estaba recuperándose”, observó Ruiz

“El Curry que vimos en el primer parcial no volvió, sin menospreciar el trabajo de la defensa de Marcus Smart. Realmente, el descanso fue prolongado y afectó el juego de Curry y de su equipo”, analizó Ruiz.