La franquicia de los Cariduros de Fajardo no sometió el jueves una propuesta formal al Baloncesto Superior Nacional (BSN) para trasladar el equipo a Isabela en la primera reunión de la junta de directores de la liga, tras finalizar el torneo 2023.

Tampoco, tiene prisa en hacerlo.

Actualmente, el apoderado del conjunto Wilson López negó a El Nuevo Día que esté buscando votos entre los demás miembros de la junta para formalizar la petición de traslado al oeste de la isla, ya que todavía se encuentra en un proceso de evaluación. Por tal razón, alegó, que formalmente aún no se puede hablar si cuenta con los votos o no para mudarse.

No obstante, este diario supo que López aún no cuenta con los ocho votos necesarios para mover la franquicia a Isabela. Trascendió que los Piratas de Quebradillas, que tienen de apoderado al estadounidense Dion New, se oponen al traslado por la cercanía de ambas plazas.

En la reunión, la junta de apoderados del BSN aprobó el traslado de Humacao a Caguas, porque Roberto Roca ya contaba con los votos para mudar el equipo.

“Entre las opciones que se han estado evaluando incluye una posible solicitud de traslado que no se ha finiquitado y no se ha enviado al BSN. Al momento que estamos hablando, no existe una solicitud de traslado formal. Son asuntos que se han discutido y se están evaluando. Una vez tomemos una decisión final, tomaremos acción” declaró López.

El reglamento del BSN establece que se necesita dos terceras partes de los miembros de la junta para aprobar un traslado de franquicia.

López aceptó que ha tenido conversaciones preliminares con otros apoderados para conocer si aprobarían o no la movida de Fajardo a Isabela.

“Al ser un asunto preliminar, hemos entrado con algunos compañeros en conversaciones extraoficiales para conocer la opinión y sentir sobre la posibilidad de un traslado. La opinión y sentir de los compañeros apoderados, nosotros la valorizamos mucho. Queremos tomar decisiones que la mayoría esté de acuerdo sobre ellas”, indicó.

El Coliseo José "Buga" Abreu de Isabela fue remodelado gracias a una inversión millonaria. (Suministrada)

López, natural de Aguada, mudó a los Santeros a Fajardo a dos semanas de comenzar el torneo 2021 debido a que el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado no estaba en condiciones para albergar partidos debido al deterioro de los acondicionadores de aire.

No es un secreto que López y su grupo desean retornar al oeste luego de cumplir con un acuerdo inicial de tres años con el Municipio de Fajardo.

“Es por el factor distancia. No tenemos más allá de agradecimiento por la administración municipal de Fajardo. Pero, nosotros tenemos una realidad que no podemos obviar. Somos del área oeste y tenemos nuestros negocios en el oeste. En mi caso, tengo ciertas circunstancias personales que me obligan prestar atención en esta área. No es malestar con la gente de Fajardo”, aseguró.

El jueves, la junta del BSN aprobó de forma unánime el traslado del quinteto de Humacao a Caguas para el retorno de los Criollos con el compromiso de que el Coliseo Roger Mendoza esté listo a más tardar el 18 de enero. El empresario millonario puertorriqueño Ric Elías se unió como inversionista de los nuevos Criollos, que tienen a Roberto Roca como apoderado.

La próxima reunión de la junta será en septiembre. López no confirmó si presentará la propuesta de mudanza el mes que viene. Por reglamento, López puede presentar la petición de traslado en cualquier momento, incluso, durante la temporada.

“Nosotros no nos ponemos fechas ni presiones. Sé que mucha gente está escribiendo ayer (jueves) que no presentamos porque no tenemos los votos... hay muchas especulaciones. Nosotros no trabajamos bajo presiones externas de lo que la gente quiera opinar o lo que hagamos. Nosotros siempre trabajamos de manera responsable y en el momento que haya que tomar una determinación formal, se hará en el momento indicado. Cuando haya algo formal, entonces se puede determinar si hay votos o no”, recalcó López.

Wilson López, apoderado de los Cariduros de Fajardo.

López estuvo de visita recientemente en el remodelado Coliseo José “Buga” Abreu para un partido de las Pollitas de Isabela del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

“Fui de observador a ver el ambiente. Se ve un ambiente muy positivo. Me alegra mucho que haya el respaldo de la fanaticada porque sabemos el esfuerzo que se hacen para estos eventos deportivos”, apuntó López.

El acercamiento del municipio de Isabela con la franquicia en Fajardo ocurrió desde hace un año, señaló López. Este diario supo que hay una propuesta de una inyección económica de $400,000 para el equipo.

“Teníamos compromisos en Fajardo que queríamos cumplir y que ya lo cumplimos. Son pasos trascendentales y no podemos tomarlos en un vacío”.

Descarta receso

López no quiso aventurarse a pensar que tenga que tomar la decisión de recesar en 2024 si no se aprueba una mudanza.

“Soy de los creyentes de que el hombre propone, pero Dios dispone. Si la voluntad de Dios es que seamos parte del BSN en 2024, pues que se cumpla la voluntad”, dijo.