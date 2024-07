“Somos un equipo de hombres, no de nombres”: Omar Quintero, mentor de México, avisa rumbo a la semifinal ante Puerto Rico

Al momento de hablar con los medios de comunicación allí presentes en zona mixta, no se jugaba todavía el choque entre Puerto Rico e Italia, que culminó en un tablazo del Equipo Nacional boricua por 80-69 , el primer triunfo para los puertorriqueños sobre dicho conjunto europeo en 30 años.

“Son ochenta minutos para lograr nuestro objetivo. Desde que llevo a cargo del programa nacional, nos hemos metido a semifinales en dos distintos Preolímpicos. El básquetbol de México vuelve a estar en los primeros lugares. Jugaremos con mucha intensidad y pasión. En México somos un equipo de hombres, no de nombres”, agregó.

Quintero enfatizó en que si dichos jugadores nacidos en Estados Unidos, pero con raíces mexicanas, no están actualmente con la Selección, se debe específicamente al reglamento de FIBA.

“Lo que pasa es que hay una regla en donde no puedo traer a dos jugadores (no nacidos en México) juntos. Me encantaría tener a la misma vez a Jáquez, Toscano, Joshua Ibarra y Luke Martínez. Si fuese así, ya estaríamos en París”, indicó con una sonrisa.