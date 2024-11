Sorprendente inicio de temporada de los Cavaliers tiene a una estrella inesperada: Ty Jerome

En la cancha, Donovan Mitchell se dio cuenta. Sin embargo, no estaba dirigido al cinco veces “All-Star”, sino a un compañero que lanzaba tiros libres.

Después de perderse todos menos dos juegos la temporada pasada debido a una grave lesión de tobillo que requirió cirugía, Jerome no solo se ha convertido en una pieza esencial para el entrenador Kenny Atkinson, en su primer año, sino que es emblemático del madrugador éxito del equipo.

Mitchell no está sorprendido. Él tiene una larga historia con Jerome, jugando con él en un equipo juvenil de Riverside (NY) Hawks entrenado por el padre de Jerome.

“Su padre nos regañaba cuando teníamos 8 años”, dijo Mitchell con una sonrisa. “Siempre digo que no me gusta el refuerzo positivo... Que te regañen a las 9 de la mañana definitivamente es algo que no olvidas”.