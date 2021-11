Una emocionada Tayra Meléndez le dedicó este lunes en la noche el campeonato del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BNSF) que obtuvo junto a las Gigantes de Carolina a su mamá, Olga Hiraldo, y a su abuela, Hilda Delbray.

Carolina obtuvo su campeonato número 17 al vencer por marcador de 85-53 a las Cangrejeras de Santurce en el sexto juego celebrado en el coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

La atleta, que aportó 21 puntos, atrapó ocho rebotes y dos bloqueos en el partido de hoy, también recibió el premio a la mejor jugadora de la serie final.

Meléndez fue celebrada en el medio del tabloncillo por sus compañeras de equipo y por los fanáticos en un frenesí que cerró con un baño de crema de afeitar.

“Este campeonato se lo dedico a mi mamá, que se ha sacrificado mucho para que yo esté aquí y se le ha hecho difícil el no poder estar (en los juegos). Ella me escribe todas las noches, me llamaba todos los días, no pasan dos días que ella no me escribe que me extraña”, dijo la jugadora al referirse a su madre, que vive en Florida.

“Así que, mami, este campeonato es para tí. Te amo. En cada juego la tengo en mis tenis y en mi hombro, Mi abuela es lo más bello que tengo, la extraño mucho. Para ella Carolina era todo”, añadió la canastera visiblemente conmovida.

Al hablar sobre el campeonato, Meléndez sostuvo que el mismo significaba mucho, pues se habían sacrificado para conseguirlo. Apuntó que lograron salir con el campeonato gracias a la unión del equipo.

“Estoy bien contenta con las jugadoras para las que este significa su primer campeonato. Tierra (Henderson) me dio mucha emoción en el primer partido que perdimos aquí porque se sintió ese deseo de ella querer ganar. De verdad que estoy muy feliz por mis chicas y agradecida con Dios. Tengo demasiadas emociones en este momento”, reiteró.

Calcaño logra su cuarto título

El dirigente de las Gigantes, Carlos Calcaño, también celebró su cuarto campeonato de la liga y reconoció el trabajo realizado por las jugadoras.

“Yo una vez conocí a un coach en Estados Unidos que me dijo que quien nos hace estrellas a nosotros son las jugadoras. Yo me quedé con ese lema. Sin ellas, no podemos ser estrellas. Ellas me cargaron y aceptaron el trabajo”, dijo el veterano técnico.

Calcaño caracterizó esta temporada como las más difíciles que ha enfrentado debido a que todos los equipos subieron su nivel gracias a la presencia de tres refuerzos en cada uno.

El dirigente no supo decir si estaría al frente del combinado para la próxima temporada. Sin embargo, el apoderado de Carolina, Orlando Rosa, dijo que sí.

“Calcaño es el Yoda nuestro. Calcaño sabe mucho de baloncesto y logra que las muchachas- aunque al principio lo odien- terminen siendo como sus hijas. Él es un gran coach a todo nivel. Así que lo que no falla, no se puede cambiar”, puntualizó Rosa.