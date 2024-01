LOS ÁNGELES- El dirigente de Toronto, Darko Rajakovic, lanzó una furiosa diatriba contra los árbitros después de que los Lakers de Los Ángeles anotaron 23 tiros libres en el último cuarto de una victoria por 132-131 sobre los Raptors el martes por la noche.

Rajakovic, el entrenador serbio de primer año de Toronto, criticó la disparidad de tiros libres del juego después de que Anthony Davis anotó 20 de sus 41 puntos en el último cuarto y acertó 11 de 11 en la línea en el último período. Davis disparó 14 de los 36 tiros libres de los Lakers en el juego, mientras que toda la plantilla de Toronto disparó sólo 13.

“Es indignante. Lo que pasó esta noche es completamente una tontería”, dijo Rajakovic. “Es una vergüenza. Una vergüenza para los árbitros. Es una pena que la liga permita esto. ¿Veintitrés tiros libres para ellos y nosotros dos en el último cuarto? ¿Cómo se juega? Entiendo el respeto por los All-Stars y todo eso, pero también tenemos jugadores estrella en nuestro equipo”, insistió.

“¿Cómo (es) posible que Scottie Barnes, que es un jugador de calibre All-Star en esta liga, vaya cada vez al aro con fuerza y tratando de llegar al aro sin caerse y sin intentar recibir faltas? ¿Obtiene dos tiros libres en todo un partido?“, añadió Rajakovic, golpeando la mesa repetidamente para dar énfasis. “¿Cómo es eso posible? ¿Cómo me vas a explicar eso?”

Davis atrapó 11 rebotes y acertó 13 de 17 mientras guiaba a los Lakers en la recta final contra los Raptors, que carecían del centro titular lesionado Jakob Poeltl. Davis completó su actuación magistral al anotar 10 puntos en los últimos 1:01, incluidos ocho tiros libres sin fallar, y realizando un bloqueo clave sobre Barnes.

Rajakovic, aparentemente, sintió que los árbitros nunca le dieron una oportunidad a su equipo.

“¿Tenían que ganar (los Lakers) esta noche? Si ese es el caso, háganoslo saber para que no nos presentemos al partido”, dijo Rajakovic. “Simplemente dales una victoria. Pero eso no fue justo esta noche. Y esto no nos sucede por primera vez. Scottie Barnes será un All-Star. Él será la cara de esta liga, y lo que está pasando aquí durante toda la temporada... es una completa mierda”.

Barnes anotó 26 puntos y Pascal Siakam anotó 25 para los Raptors, que perdieron apenas por segunda vez en cinco partidos desde que adquirieron a RJ Barrett e Immanuel Quickley de Nueva York por OG Anunoby. Barrett anotó 23 puntos y Quickley anotó 21 con cuatro triples para los Raptors, que perdieron ante los Lakers como visitantes apenas por segunda vez en sus últimos nueve viajes.

La perorata de Rajakovic probablemente le valdrá una importante multa de la NBA, pero sus jugadores parecieron apreciar su combatividad verbal.

“Simplemente dice que está totalmente a favor de nosotros como familia, como equipo”, dijo Thaddeus Young, quien anotó 10 puntos como pívot titular de Toronto. “Siempre vamos a permanecer unidos. Siempre estaremos uno detrás del otro como familia, como equipo. Siempre estaremos unidos y él siempre ha estado detrás de nosotros desde el primer día que llegó aquí. Amamos a Darko hasta la muerte. Pensamos mucho en el entrenador y definitivamente apreciamos que haya bateado por nosotros”.

LeBron James anotó 22 puntos y 12 asistencias para los Lakers, que ganaron partidos consecutivos por primera vez en un mes. Tuvieron marca de 3-10 inmediatamente después de ganar el Torneo de Temporada inaugural de la NBA en diciembre, pero aguantaron a los Clippers el domingo antes de superar a los Raptors para volver a .500 (19-19).

“Fue todo de nosotros”, dijo Davis, quien no tuvo ninguno de sus frecuentes problemas al final del juego para acertar tiros libres clave. “No fui solo yo. Grandes paradas. Conseguimos rebotes y querían que llevara el balón hasta los tiros libres, pero el equipo simplemente estaba haciendo las lecturas correctas y tratando de rematar”, insistió Davis.