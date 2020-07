Tom Thibodeau regresará a los Knicks de Nueva York, que todavía buscan el éxito que disfrutaron cuando él era asistente del conjunto hace dos décadas.

Los Knicks están terminando un contrato para hacer de Thibodeau su entrenador, dijo una persona con conocimiento de los detalles el sábado.

No se ha firmado ningún contrato, pero se espera que se anuncie un acuerdo la próxima semana, dijo la persona a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque las negociaciones estaban en curso.

ESPN informó por primera vez que los Knicks y Thibodeau estaban completando un contrato de cinco años.

Cuando lo hagan, el Dirigente del Año 2011 de la NBA en Chicago se convertirá en la decimotercera persona diferente en entrenar a los Knicks desde que Jeff Van Gundy renunció a principios de la temporada 2001-02.