Manila, Filipinas- El dirigente de los Vaqueros de Bayamón Nelson Colón y los jugadores del quinteto del Baloncesto Superior Nacional (BSN) Ysmael Romero y Stephen Thompson no fueron los únicos que tuvieron poco descanso después de la final del torneo local antes de comenzar una extensa gira por distintos países hasta llegar a esta ciudad para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023

El encargado de propiedad de la escuadra vaquera Luis Ángel “Luillo” Cosme también tuvo que hacer maletas para ejercer la misma función en el Equipo Nacional.

En su tercer Mundial en el puesto, que ha ocupado por nueve años en el programa adulto, Cosme- de 38 años - tiene la tarea de mantener los uniformes de los jugadores boricuas al día.

Es un reto complicado cuando el equipo se mueve de un lado a otro, cuenta Cosme a El Nuevo Día. Y en esta ocasión, el combinado tuvo un cargado calendario con paradas en Las Vegas, Italia, Serbia y China-Taipéi antes de arribar a Manila.

“En un evento como un Mundial, ya la organización se encarga de dar un servicio de lavandería para todos los equipos. Ya cuando estás fogueando en otros países, hay que ver qué tiene la federación que nos invitó”, dijo Cosme.

“Prefiero hacerlo yo mismo. Me aseguro de tenerlo al momento. De que nada se va a perder. Si no, busco por internet lavanderías cerca que sean “self service””, agregó Cosme.

En Las Vegas para el amistoso contra Estados Unidos, Cosme lavó los uniformes después del partido en el MGM Grand Arena.

“No me gusta viajar con ropa sucia al próximo destino porque muchas veces llegamos y practicamos. Viajo más tranquilo viajando con todo limpio que después buscar dónde hacerlo. Mayormente, me toma un día organizar todo”, compartió Cosme.

El staff de trabajo lleva más de un mes con el seleccionado fuera de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

En Varenna, Italia, Cosme llevó los sacos de ropa a una lavandería local en la pequeña ciudad italiana. No pasó desapercibido con tantos uniformes, según dijo.

“Se asustan un poco porque es mucha ropa y se necesita para el mismo día o el próximo. Puede ser chavón, pero, gracias a Dios, siempre se ha podido resolver. La parte más estresante de este trabajo es cuando no está en tus manos y tienes que depender de otras personas”, contó Cosme.

En Belgrado, Serbia, no tuvo inconvenientes en el hotel donde se hospedó el equipo.

En China Taipéi, la organización de los fogueos contra Lituania y Letonia proveyó una compañía. A la llegada a Manila, dijo que tuvo que salir de madrugada a encontrar una lavandería en la capital filipina. Una que encontró -que quedaba a ocho minutos del hotel- le tomó 45 minutos para llegar por el tráfico filipino.

El trabajo de Cosme, que lleva 14 años con los Vaqueros de Bayamón, ha sido valorado por la Federación de Baloncesto al llevarlo a su tercer Mundial con el seleccionado puertorriqueño.

“Me parece genial porque al saber que soy una preocupación menos es lo que me hace sentir que estoy haciendo mi trabajo. Llego, entrego la ropa y los jugadores no me piden nada extra. Siempre todo está. Es lo que me satisface. Es mi mentalidad”, apuntó Cosme.

En cuanto al cuidado físico de los integrantes del seleccionado, el fisiólogo José Cruz está con el Equipo Nacional por cuarto Mundial consecutivo. Su asistente, el trainer Luis Pérez, está en su segundo.

Al igual que Cosme, han acompañado a la escuadra boricua desde que iniciaron las prácticas a finales de julio en la isla.

“Es un honor y una bendición. Es un trabajo que tratamos de periodizarlo y hacer una metodología específica de acuerdo a cada jugador en base a las ligas donde jugaron, los minutos que jugaron y si hubo alguna lesión. Es ir a adentrarnos a lo que ha sido su año, creando una química y una dinámica de trabajar fuera de lo que han hecho en las ligas que jugaron”, explicó Cruz, que en marzo estuvo con el Equipo Nacional en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Es un sacrificio de 24-7. Ha pasado más de un mes. Siempre estamos encima de los muchachos. Que su salud esté bien y que no tengan dolencias. Velando que puedan tener un buen desempeño en cada práctica y juego”, añadió Pérez, por su lado.

El médico en este Mundial es Juan Colón, que se unió al grupo en Manila.