Cuando el base puertorriqueño Ángel Rodríguez anunció su retiro de la Selección Nacional de baloncesto en enero de este año, el armador de los Vaqueros de Bayamón dio señales de que no volvería a unirse al combinado en un futuro cercano.

Eso fue cuando el conjunto era dirigido por Eddie Casiano y Puerto Rico tenía en calendario participar en la tercera y última ventana clasificatoria al Americup, que se celebró en el coliseo Roberto Clemente en febrero.

Su decisión también se dio luego de que fuera sancionado por la Federación de Baloncesto local al negarse a jugar en la segunda ventana y prefirió mantenerse en la burbuja del BSN por temor a contagiarse de COVID-19.

Ahora las cosas dieron un vuelco, luego que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico despidiera a Casiano y contratara en su lugar al técnico Nelson Colón, quien dirige a Rodríguez en los Vaqueros de Bayamón.

“

No quiero comentar nada de eso. Fueron razones personales. Nunca compartí eso con nadie y no lo haré porque no soy ese tipo de persona

”

Ángel Rodríguez / Armador de los Vaqueros