Una persona con conocimiento de la situación dice que Tyronn Lue aceptó convertirse en el próximo dirigente de Los Angeles Clippers.

Aún se están trabajando los términos finales, dijo la persona que habló con The Associated Press el jueves bajo condición de anonimato porque no se había firmado ningún contrato.

Lue reemplazará a Doc Rivers, quien dirigió a los Clippers durante las últimas siete temporadas. Lue estaba en el personal de Rivers esta temporada cuando los Clippers desperdiciaron una ventaja de 3-1 sobre Denver y perdieron en las semifinales de la Conferencia Oeste.

ESPN informó por primera vez sobre el acuerdo entre Lue y los Clippers, pacto de cinco años. Lue tuvo marca de 128-83 en cuatro temporadas y medias como técnico de los Cavaliers de Cleveland, asumiendo el control a mitad de la temporada 2015-16 y llevándolos a su primer título de la NBA. Dejó a los Cavs después de seis partidos de la temporada 2018-19.

El equipo del título de 2016 tenía a LeBron James, quien acaba de llevar a Lakers al título de la NBA de 2020. Lue también fue candidato para otros trabajos en esta temporada baja, incluso en Houston y Nueva Orleans.

Los Clippers, en la primera temporada de Kawhi Leonard y Paul George jugando juntos, tuvieron marca de 49-23 esta temporada regular, el cuarto mejor récord en la historia de la franquicia.