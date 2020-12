HOUSTON - James Harden no se ha presentado en el campamento de los Rockets de Houston y el dirigente Stephen Silas dijo el lunes que no sabía cuándo llegaría el escolta ‘Todos Estrellas’.

Los Rockets tuvieron su segunda práctica del campo de entrenamiento el lunes y luego el nuevo entrenador abordó la ausencia del descontento jugador, que según los informes, quiere ser canjeado.

“En cuanto al calendario, hasta donde yo sé no hay un día”, dijo Silas a los periodistas cuando se le preguntó cuándo llegaría Harden. “Y es un revés. Quieres que tu mejor jugador esté aquí. Y hay una ventana corta ... Tengo que ser honesto y entender que es un revés no tener a uno de los mejores jugadores de la NBA aquí “.

Silas, quien fue contratado para reemplazar a Mike D’Antoni, dijo que ni siquiera sabe si Harden está en Houston y dijo que el equipo no ha discutido ninguna posible penalización para la superestrella si no se presenta pronto.

“He estado en situaciones antes en las que era un obstáculo, y simplemente manejamos cada situación individual por sus propios méritos e individualmente”, dijo. “En cuanto a cualquier tipo de castigo, ni siquiera hemos cruzado ese puente todavía. Solo estamos tratando de trabajar pieza por pieza “.

Los Rockets tienen la intención de mantener a Harden como la pieza central de su equipo. Enviaron a Russell Westbrook a Washington la semana pasada a cambio de John Wall después de que la combinación de Westbrook con Harden por un año no funcionara.

Silas no está seguro de por qué el ocho veces All-Star y Jugador Más Valioso de 2018 no está en el campamento y no especularía sobre la motivación de su ausencia.

“El razonamiento depende de él”, dijo Silas. “Él es quien puede explicar por qué está o por qué no está aquí. Para mí, hacer inferencias y pensar en las posibilidades no es real para mí. Lo que es real es que no está aquí y tiene una razón, pero depende de él decirle a quien sea cuál es su razón “.