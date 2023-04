El Baloncesto Superior Nacional (BSN) ha servido de trampolín para aquellos jugadores importados que buscan una oportunidad de regresar a la NBA. En el pasado fueron los casos de PJ Tucker y Shavlik Randolph, por mencionar dos ejemplos.

Es un torneo que presenta en cancha un alto nivel físico para retar a los importados y así probarlos para ver si todavía cuentan con el nivel para jugar en la NBA y otras competencias de alto calibre en el extranjero.

Este es el consenso de algunos de los refuerzos en la temporada 2023, con alta experiencia en la mejor liga del mundo, al ser abordados por El Nuevo Día sobre sus razones de venir a jugar al BSN.

Para esta campaña, la lista de importados es excepcional.

En Quebradillas está la dupla del armador Brandon Knight y el centro Hassan Whiteside, con carreras sobresalientes en la NBA hasta el año pasado.

En los Indios de Mayagüez, milita el alero Tyreke Evans, un pasado Novato del Año con los Kings de Sacramento y cuarta selección del sorteo de 2009.

El listado continúa en San Germán con el base Norris Cole, quien en su resumé tiene dos campeonatos con el Heat de Miami en 2012 y 2013; David Stockton, hijo del miembro del Salón de la Fama de Baloncesto John Stockton, con los Cangrejeros de Santurce; y Earl Clark, con los Gigantes de Carolina.

Los ojos de la comunidad del baloncesto en el BSN aumentarán con el esperado debut del pívot DeMarcus Cousins, cuatro veces Jugador Todo-Estrella de la NBA, con los Mets de Guaynabo en los próximos días.

Y otros exjugadores de la NBA que pasaron esta temporada por la liga fueron Greg Monroe y Elfrid Payton (Manatí), Ed Davis (Guaynabo) y Eric Paschall (Ponce).

“Creo que esta es una liga que llama mucho la atención”, dijo Knight, líder anotador del torneo, al igual que Whiteside, con 23.3 puntos cada uno, a este medio.

“Aquí, hay buenos jugadores locales. Creo que es una liga donde todo el mundo juega duro. Es una liga que los jugadores pueden venir para continuar mejorando, trabajar en su juego. Es una liga respetada también. Hemos visto jugadores brincar de aquí a la NBA. Es una liga para continuar jugando, con buenos fanáticos y trabajar por algo”, agregó Knight.

Un gran ejemplo fue el amigo de Knight, P.J. Tucker, quien vino en 2011 para jugar la postemporada con los Piratas tras cuatro temporadas fuera de la NBA. En 2012, retornó con los Suns de Phoenix, y desde entonces, no ha mirado hacia atrás con un campeonato en 2021 con los Bucks de Milwaukee, más una fortuna de $50 millones en contratos.

PJ Tucker con el uniforme de los Piratas de Quebradillas en las finales de 2011 del BSN. (JLCC)

“Fue mi compañero en Houston y Phoenix. Eso fue un final de cuento de hadas”, dijo sobre Tucker. “En mi caso, he pasado por todo, jugando en los campamentos de verano y en la G-League. Solo me gusta jugar y estar entre buenas personas y es de lo que se trata esta organización (Quebradillas)”, indicó Knight.

Para Evans, el BSN le ha permitido reencontrarse con el baloncesto luego de cumplir una suspensión de dos años por violar los protocolos antidrogas de la NBA.

“Creo que es bueno que vengan a jugar baloncesto. Es buena para mantenerse en forma, buen trabajo con buenos jugadores. Es bueno que vengan especialmente si no estás haciendo nada”, dijo Evans, líder anotador de la tribu con 18.7 puntos.

Norris Cole (30) en la final del año pasado del BSN entre los Atléticos y los Vaqueros. (Especial para Primera Hora / Miguel Rodríguez)

Cole, por su parte, debutó el año pasado con los Atléticos en la final ante los Vaqueros de Bayamón. Fue una serie de seis partidos que enloqueció a los aficionados en las gradas, en especial a los seguidores de San Germán en su primera final desde 1997.

Ver que otros colegas hacen paradas en Puerto Rico ayuda a subir la calidad de la competencia, dijo.

“Esto eleva el nivel de la liga. Se está convirtiendo en eso y es lo que queremos. Queremos competencia de alto nivel y lo disfruto. No he jugado en ligas en esta parte del mundo. He estado en Europa y China. El BSN probablemente es la mejor liga en América”, apuntó Cole.

Stockton volvió este año al BSN luego de convertirse en un armador de impacto en 2020 y 2021 con los Mets. Con una carrera concentrada mayormente en la G-League, (y seis juegos en la NBA) además de vestir la camiseta de Estados Unidos a nivel internacional, Stockton entiende la llegada de estos extitulares de la NBA.

PUBLICIDAD

“Ver a jugadores venir acá buscando nuevas oportunidades y querer se parte de esto, es bueno. No me sorprende. He estado en esta liga. Sé de lo que es capaz el BSN y el talento que tiene. Es física y muy divertida. Entiendo totalmente porqué quieren formar parte de esta liga”, sentenció Stockton.