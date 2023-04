Manatí. Tyreke Evans, cuarta selección de primera ronda del sorteo de 2009 de la NBA por los Kings de Sacramento y Novato del Año en 2010, se vio fuera de la mejor liga del mundo en 2019 de forma abrupta.

El alero fue suspendido por dos años debido a una violación a los términos del programa antidrogas del torneo, tras dar positivo a una sustancia prohibida. Fue reinstalado en febrero de 2022, pero no consiguió trabajo de inmediato.

Tras una efímera aparición en la G-League, Evans, de 33 años, regresó de lleno al tabloncillo en Puerto Rico al pactar como refuerzo con los Indios de Mayagüez para esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Y de inmediato se ha dejado sentir en la competencia al figurar entre los líderes de anotaciones con 19.9 puntos en nueve partidos. También promedia 3.9 rebotes y 3.7 asistencias en 30 minutos por cotejo.

Los Indios tienen marca de 5-5.

“Ha sido bueno estar aquí luego de quedar fuera por dos años”, dijo Evans a El Nuevo Día luego del revés de los Indios el miércoles en Manatí.

“Ha sido bueno para mí poder salir y jugar baloncesto. Aquí es diferente que en la NBA, pero sigue siendo buen baloncesto. Solo estoy feliz de estar en una cancha jugando”, agregó.

Evans no abundó sobre su suspensión. Indicó que aprovechó la ausencia para entrenar y pasar tiempo con su familia, manteniéndose saludable.

Además de Sacramento, Evans militó con los Pelicans de Nueva Orleans, Grizzlies de Memphis y Pacers de Indiana antes del castigo. Totalizó 10 temporadas.

En 594 juegos, de los cuales fue titular en 426, logró medias de 15.7 puntos, 4.8 asistencias y 4.6 rebotes. En su última aparición en 2018-19 con Indiana promedió 10.2 puntos. Y en salarios acumuló la cifra de $75.5 millones, según el portal de Basketball Reference.

Jugar con los Indios es el primer paso para retomar su carrera baloncelística.

Evans jugó una década en la NBA antes de llegar este año al BSN. (David Villafañe Ramos)

“Esta es una buena liga con buena competencia. Tienes a jugadores que juegan un baloncesto distinto. Feliz de estar aquí. Me siento bien. Cada vez que puedo jugar me divierto. No es nada nuevo, así que aquí estamos (sin arrepentimientos)”, declaró.

Para el dirigente de los Indios Christian Dalmau, Evans ha sido todo un profesional en su integración al conjunto. En el camerino, según dijo, no se habla mucho de su pasado, sino de su deseo de jugar y ayudar a la franquicia a competir en la Sección A, la más fuerte en el BSN.

“Ha sido un refuerzo bien profesional en todo el sentido de la palabra. Se ha acoplado con el grupo y trabaja todos los días. Una actitud excelente. Cero quejas. Me dice que solo quiere jugar y qué mejor que poder jugar cerca de su casa (en Miami) y no tener que irse a Europa lejos de su hogar por unos 10 meses”, apuntó Dalmau.

Evans, como todo importado de su calibre en busca de un segundo aire en el BSN, no descarta un retorno a la NBA.

“Tal vez. Uno nunca sabe. Si recibo una llamada, definitivamente (la acepto). Por ahora, quiero seguir disfrutando el baloncesto donde quiera que esté”, expresó Evans.