Tony Bishop reconoce que su días como importado de los Atléticos de San Germán parecen estar contados.

Por el momento, el jugador de ascendencia panameña le está dando un dulce problema a la gerencia de la franquicia del “Monstruo Anaranjado”, cuando él se ha convertido en una figura clave en el gran inicio del quinteto en la temporada 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Atléticos, subcampeones del torneo, comenzaron la competencia con cuatro victorias al hilo. Al momento, juegan para 6-2, segundos en la Sección B.

En ocho encuentros, Bishop promedia 16.3 puntos con 7.9 rebotes, líder del equipo en este último departamento. Norris Cole, el armador importado, es el mejor anotador de la escuadra con 18.0 unidades por cotejo.

Bishop fue contratado por los Atléticos en el comienzo de la campaña, ya que estelar delantero Rondae Hollis-Jefferson, uno de los responsables de guiar al conjunto a la final del año pasado, cumple compromisos en la Liga de Filipinas. Al momento, el exjugador de la NBA está activo en la serie final con el club Ginebra Kings. La misma está igualada 1-1.

Ante la interrogante sobre su posible salida con el retorno de Hollis-Jefferson a la vuelta de la esquina, Bishop está complacido por ayudar los Atléticos a mantenerse como una de las mejores escuadras esta temporada.

Rondae Hollis-Jefferson fue un jugador de impacto en la pasada temporada con San Germán. (Jorge A. Ramírez Portela)

“Hice mi trabajo. Lo que pase, que pase. Quizá algún otro equipo me firma o me voy a jugar a otro lado. No tiene importancia porque es baloncesto. No hay sentimientos encontrados”, dijo Bishop, luego del revés de San Germán 90-80 frente a Santurce, en el cual terminó con 13 puntos.

“Estoy jugando mi juego, sin forzar las cosas. Los compañeros hacen las cosas más fáciles en la cancha porque compartimos el balón. Me gusta el rol que tengo aquí. Solo juego y no pienso en nada más”, agregó.

Bishop no es un rostro desconocido en San Germán. Debutó en el BSN con los Atléticos en 2015, jugando también en 2016. San Germán llegó a la final en la pasada temporada con la entrada de Eddie Casiano como dirigente y gerente general.

El éxito ha despertado a la fanaticada sangermeña, que ha vuelto a llenar el Coliseo Arquelio Torres ante el buen momento que atraviesa la franquicia.

“Éramos buenos en mi primer año aquí. Fuimos a los playoffs con los fanáticos presente. Pero, ahora es mucho mejor. La presentación es mejor. Es un buen ambiente. Los fanáticos llenan la cancha hasta en las prácticas. Me gustaría quedarme. Pienso que este grupo puede ganar el campeonato”, comentó Bishop.

Bishop volvió a la liga en 2021 con los Cangrejeros de Santurce. Tras ser dejado en libertad a mediados de torneo, reforzó a los Mets de Guaynabo, jugando en la final contra los Capitanes de Arecibo.

Norris Cole regresó a los Atléticos como base importado en el inicio del torneo 2023 del BSN. (David Villafane/Staff)

Casiano sin una decisión

Con Hollis-Jefferson todavía en Filipinas, Casiano dijo que no tiene una decisión tomada sobre un posible cambio de importado una vez esté disponible.

“Ellos están haciendo un trabajo excelente (Bishop y Cole). Mucha gente puede hablar y especular, pero es una decisión que se va a tomar cuando se tenga que tomar”, declaró Casiano.

“Se tomará la mejor decisión que sea para la institución. Ellos están haciendo su trabajo y para eso los contratamos. Es lo que se supone que hagan. Cualquier cosa puede suceder porque, al final del día, lo que buscamos es que la institución siga ganando”, añadió Casiano.

El base Nate Mason, que podría reemplazar a Cole, está activo en China con los Guangzhou Long-Lions en la postemporada.