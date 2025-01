“Vamos a ver cómo nos va”: José Juan Barea se estrenará como comentarista de Dallas en la NBA

Barea, quien participará en una serie corta de dos partidos en la casa de los Mavericks, el American Airlines Arena, no es nuevo del todo en estas lides pues luego de su retiro de la NBA después de la temporada 2019-2020, dijo que ha intervenido en varias ocasiones pero no de los partidos como tal, sino en espacios de análisis prejuego así como posterior a algunos partidos.

Este fin de semana será su estreno comentando durante el desarrollo de la acción. Y Barea está consciente que el equipo por el que todavía siente y padece, y a cuya organización se mantiene ligado, no está en su mejor momento con las bajas por lesión de sus dos principales estrellas, Luka Doncic y Kyrie Irving .

A preguntas de si está consciente que su entrada como comentarista no se da en el mejor momento del equipo, se mostró esperanzado de que el dirigente Jason Kidd pueda mantener a flote a la nave en lo que ambos canasteros vuelven a la acción.

“Creo que al final de la temporada, en los playoffs, los va a ayudar. Porque los otros jugadores cogen confianza, no dependen de las estrellas, y eso puede ser que ayude en los playoffs”.

Ante la ausencia de ambos, Barea no cree que sea cuestión de que un solo jugador tome la batuta en sustitución de ellos.

“Para mí todos (son importantes). Ayer fue (Quentin) Grimes que se soltó, pero está (Jaden) Hardy, está (Spencer) Dinwiddie, (Maxi) Kleber. Tiene que ser un trabajo de todos. Y lo más importante, que eso le dé mucha confianza para cuando vuelvan las estrellas no depender tanto de Kyrie Irving y de Luka. Y eso hace al equipo mejor”.

“Nunca lo he hecho. Siempre he hecho el ‘pregame’ y el ‘post game’. Es algo que hemos hablado de hacerlo. Y les dije, vamos a hacer unos cuantos juegos, a ver cómo nos va, y después hacemos de 10, 15 a 20 juegos todas las temporadas, y así me da ‘break’ de estar en Dallas haciendo otras cosas. Haciendo cosas que tengo con el equipo. Es televisión local, el canal de la NBA de los Mavericks”.