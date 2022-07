Arecibo.- Para la temporada 2014 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Walter Hodge Jr. estaba mentalizado en ganar el premio de Jugador Más Valioso y cumplió con su cometido al alzar el trofeo finalizada la temporada.

Ocho años después y con 35 años, el base estelar de los Capitanes de Arecibo repitió la gesta con una temporada sobresaliente sin tener la presión de ser el mejor jugador del torneo local.

Hodge Jr. fue premiado el jueves durante el medio tiempo del tercer partido de las semifinales entre los Atléticos de San Germán y los Capitanes. Ganó el premio luego de una temporada con promedios de 18.6 puntos y 5.4 asistencias.

Las estadísticas, sin embargo, más impresionantes fueron sus porcentajes de tiros al canasto, con un 50 por ciento en cestas de dos puntos, 40 por ciento en triples y 90.1 en tiros libres.

Según Luis Modestti, exoficial de prensa del BSN, Hodge Jr. se une a club exclusivo con esa línea por cientos, lograda en el pasado por exjugadores como Rubén Rodríguez, Wes Correa, Ángelo Cruz, Javier “Toñito” Colón, Bobby Ríos Grimaldi Vidot y Orlando “Guayacán” Santiago.

“Siempre es una meta pero nunca veía una temporada para ganar un premio de MVP. En 2014, yo dije que iba a ser el MVP antes de llegar (su primera temporada en Arecibo) y era una meta personal para esos tiempos. Ya después de ocho años, era solo jugar y hacer mejor al equipo”, dijo Hodge Jr. a El Nuevo Día luego del revés contra San Germán.

“Significa mucho (el premio) por el sacrificio de todos los años. Creo que este año nos preparamos bien como equipo, como organización, y creo que eso me ayuda muchísimo a mí como jugador en mis cosas individuales”, agregó.

Fuera del galardón en 2014, Hodge Jr. ha cosechado sus mayores logros en su etapa madura como atleta. Suma dos premios como Jugador Más Valioso de las finales del BSN en 2016 y 2021. En el exterior, ha tenido éxito en el baloncesto del Medio Oriente y africano. El año pasado, fue campeón y Jugador Más Valioso de la final de la primera edición del ‘Basketball Africa League’, organizada por la NBA.

“Es por el trabajo y pasión que tengo por el baloncesto. Lo respeto demasiado. Por eso a veces me molesto cuando pasan cosas que no tienen que pasar en un juego. Llevo jugando desde los 4 años y es mi primer amor. Con la bendición que he tenido, de no haberme lesionado, y el talento, es para seguir aprovechándolo”, indicó Hodge Jr.

El jueves, la celebración de su galardón fue opacada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina por la victoria de los Atléticos, arriba 2-1 en la serie semifinal. Para Hodge Jr., ser el MVP tiene que estar completado por alzar nuevamente el cetro del BSN.

“Creo que tengo que jugar mejor. Siento que no lo estoy haciendo ahora mismo. Es una etapa bien bonita de ser MVP ahora mismo, pero tengo que hacer un mejor trabajo. La meta y todo es el campeonato. Vamos a trabajar para eso. La serie con San Germán es larga”, expresó Hodge, quien marcó 23 puntos en el revés.

La serie continuará el sábado en San Germán.