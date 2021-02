La tercera y última ventana de FIBA para clasificar a la AmeriCup 2022 comienza el miércoles en la noche con el partido entre Islas Vírgenes estadounidenses y Canadá en un formato de ´burbuja´ en el coliseo Roberto Clemente.

El encuentro inicia a las 8:00 p.m. No habrá público en ninguna jornada.

Islas Vírgenes se presenta con un personal encabezado por el armador Walter Hodge, integrante de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN). Actualmente, Hodge juega para el club Al Zamalek de la Liga de Egipto.

Canadá, por su parte, tiene en sus filas a Anthony Bennett, primer seleccionado del draft de la NBA de 2013. El delantero salió de la liga en 2019 cuando fue dejado en libertad por los Rockets de Houston. El quinteto canadiense, dirigido por Gordon ‘Gordie’ Herbert, está integrado en su mayoría por jugadores activos en el torneo Pro A de Francia.

PUBLICIDAD

Anthony Bennett con el uniforme de Canadá en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019. (Tom Szczerbowski)

Canadá e Islas Vírgenes forman parte del Grupo C junto a República Dominicana y Cuba. La participación de los cubanos es una incógnita debido a que reportes de la isla indican que el seleccionado no vendrá a Puerto Rico a participar de la ventana. FIBA aún no ha hecho expresiones sobre la presencia de Cuba.

Tienen en agenda jugar el jueves frente a Canadá.

El Grupo C es liderado por los dominicanos con marca de 3-1, seguido por Cuba con 1-2 al igual que Islas Vírgenes. Canadá tiene marca de 1-1 luego de ausentarse a la segunda ventana de noviembre, celebrada en República Dominicana, debido a la pandemia de COVID-19. El combinado fue amonestado por FIBA.

El Clemente también albergará los encuentros del Grupo D encabezado por la Selección Nacional de Puerto Rico, Estados Unidos, México y Bahamas.

Los boricuas verán acción el viernes contra México, quienes convocaron a sus jugadores de manera tardía debido a la vigente suspensión del seleccionado de FIBA. El conjunto mexicano será dirigido por Omar Quintero, en sustitución del técnico español Francisco “Paco” Olmos, y tendrá en sus filas al excentro de la NBA, Gustavo Ayón.

El sábado, Puerto Rico juega contra Bahamas, quienes cuentan con Mychal Thompson, hermano del escolta de los Warriors de Golden State Klay Thompson. Su líderes anotadores son D’shon Taylor y Travis Munnings.

Estados Unidos cuenta con las figuras Isaiah Thomas y Joe Johnson, exestelares de la NBA.

Los estadounidenses están clasificados a la AmeriCup 2022 al estar invictos en cuatro salidas. Los mexicanos tienen récord de 2-2, mientras que Puerto Rico y Bahamas juegan para 1-3. Los primeros tres de cada grupo avanzan al torneo del año entrante.