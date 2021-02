Sin entrar en mayores detalles, el dirigente español Francisco “Paco” Olmos se mostró satisfecho con la participación de México en la última ventana clasificatoria a la AmeriCup 2022, que se celebrará esta semana en el coliseo Roberto Clemente, aunque él no esté al mando de la dirección técnica.

En una declaración escrita dirigida a este medio, Olmos –que comandó a los mexicanos en la ventana de Indianápolis el pasado mes de noviembre- no quiso entrar en detalles sobre las críticas que hizo en días pasados a los dirigentes del baloncesto de ese país por su tardanza en convocar a los atletas que viajarían hasta Puerto Rico para la tercera ventana clasificatoria.

Ayer, lunes, a cuatro días de su primer compromiso ante la escuadra de Puerto Rico el 19 de febrero, finalmente se anunció la convocatoria de México. El grupo está encabezado por Gustavo Ayón y será comandado por el exjugador Omar Quintero, quien es el dirigente de los Libertadores de Quéretaro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. México, con marca de 2-2, también tendrá un segundo duelo ante Estados Unidos el 20 de febrero como parte de la acción del Grupo D, en el que también está Bahamas.

Olmos expresó que lo principal era que esa selección pudiera jugar en la isla.

“Lo importante era salvar la ventana para que la FIBA no desafilie a México. Estamos trabajando para preparar de la mejor forma posible el Repechaje Olímpico. Ahora lo importante era estar en Puerto Rico y evitar una suspensión de 3 a 4 años para el baloncesto mexicano”, escribió Olmos, quien expuso que cuando concluya esta ventana hablará sobre su ausencia en esta competencia.

“Ahora se trata de salvar esta situación y no distraer al entorno. Yo ya he hablado con quién debía y trabajamos para el futuro”, añadió.

Olmos acudió a su cuenta de Twitter para criticar a las autoridades deportivas mexicanas por su demora en citar a los deportistas que estarían activos en Puerto Rico. En ese momento, el veterano técnico escribió lo siguiente:

“Realmente no se puede entender que después de jugar Indianápolis express sigamos peor que entonces. Responsables? 🇲🇽 🏀 perdiendo credibilidad.... El grupo no lo merece. Sabemos que se acabaron las épocas de bonanza que otros disfrutaron, pero no poder jugar Fiba es frustrante”, expuso en un tuit que acompañó con varias fotos del grupo durante el evento en Estados Unidos.

Con este llamado, la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba), que está suspendida por la FIBA desde febrero de 2020, evitó una posible desafiliación permanente.