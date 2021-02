El dirigente español de la Selección Nacional de México criticó el miércoles a la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) por no realizar la convocatorio para la tercera y última ventana clasificatoria la AmeriCup 2020 a jugarse en el coliseo Roberto Clemente de Puerto Rico la semana entrante.

La Ademeba ha estado alejada de la confección del equipo desde la segunda ventana celebrada el pasado noviembre en Indianápolis debido al conflicto que tiene con FIBA, organismo que suspendió al ente deportivo mexicano por incumplimiento de estatutos.

Para salvar la participación en Indianápolis, el conjunto fue montado 11 días antes del compromiso gracias a una alianza de La Liga SiSNova LNBP y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Todo apunta a que se repetirá la gestión para la tercera ventana.

“Realmente no se puede entender que después de jugar Indianápolis express sigamos peor que entonces. Responsables? perdiendo credibilidad.... El grupo no lo merece. Sabemos que se acabaron las épocas de bonanza que otros disfrutaron , pero no poder jugar Fiba es frustrante”, criticó Olmos en Twitter.

PUBLICIDAD

Olmos, exdirigente de la selección puertorriqueña, está al mando de Fuerza Regia en la liga mexicana. Fue nombrado mentor de los aztecas para la segunda ventana.

En Indianápolis, los mexicanos derrotaron a Puerto Rico 81-56 y cayeron contra Estados Unidos 94-78. Juegan para 2-2. En la isla, se ven con los boricuas (1-3) el 19 de febrero y el 20 contra los estadounidenses (4-0) como parte de la acción del Grupo D, que también incluye a Bahamas (1-3).

Los primeros tres equipos de la llave avanzan a la AmeriCup 2022.

La Ademeba continúa con un vacío en su silla presidencial luego de la renuncia de Xóchitl Lagarda el pasado octubre 2020 después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimara el recurso de apelación contra la suspensión de FIBA.

El organismo convocó a una asamblea extraordinaria el pasado 13 de noviembre de 2020 para elegir a un nuevo presidente pero la sesión fue cancelada. Hasta la fecha, la Ademeba es corrida por una junta ejecutiva interina