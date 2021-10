De la noche a la mañana, Xavier Aponte salió de dirigir a los Atléticos de San Germán para unirse al cuerpo técnico de los Capitanes de Arecibo como uno de los asistentes de Rafael “Pachy” Cruz con miras al comienzo de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La movida no fue anunciada por los Capitanes. Aponte solo apareció el pasado domingo en la banca de Arecibo con los colores del quinteto norteño para el inicio de los cuartos de final contra los Cangrejeros de Santurce. Días antes, Aponte había concluido la temporada con la eliminación de los Atléticos en la fase regular. Fue su primera experiencia como piloto en la liga.

Aponte dijo a El Nuevo Día que recibió una llamada del apoderado Frabián Eli para ofrecerle un puesto como asistente del técnico Cruz, más bien por la baja en esta temporada de Gustavo Cañas en el banquillo capitán.

“Una vez terminé con los Atléticos frente a Mayagüez (el 5 de octubre), recibí la llamada (de Eli), y luego una de Pachy para ver si estaba disponible, incorporarme y darles la mano. Acepté y aquí estamos”, expresó el joven mentor.

“Lo hablé con los Atléticos, con Pedro (Ortiz, apoderado) y con mi agente Christian Santaella. Están las puertas abiertas con lo que vaya a pasar con esa administración en el futuro”, agregó.

Aponte indicó que su contrato con los Atléticos fue de una temporada. Ortiz también confirmó las palabras del coach al ser abordado por este medio.

“Él me preguntó (primero). Le habían hecho el acercamiento y le dije que sí, que no tenía problemas porque no habíamos clasificado, era libre para buscar las oportunidades que entendiera”, expresó Ortiz.

“Lo comunicó antes de aceptar y bien. Le deseamos siempre lo mejor. Es buen muchacho. Me gustaría que trabajáramos juntos de nuevo”, agregó el tenedor de los Atléticos.

En su primera temporada como dirigente, Aponte tuvo marca de 9-23, últimos en la División A. Anteriormente, fue asistente técnico en Ponce, Guayama y el propio San Germán. En México, dirigió a los Plateros de Fresnillo en las últimos dos temporadas del torneo LNBP.

Xavier Aponte en la banquilla de los Atléticos durante la fase regular 2021 del BSN. (BSN)

“Dentro de todas las cosas que pasaron en San Germán, fue una experiencia de mucho aprendizaje con situaciones que no tuvieron al alcance de nuestras manos. Estuve esperando por el turno para coachear por años y te diría que trabajamos con un equipo bien joven, con un muchacho de 19 años en el cuadro (Phillip Wheeler), más otros chamacos. Ayudándolos a crecer y creciendo yo también. Aquí, en Arecibo, no se habla de otra cosa que sea el campeonato”, compartió.

Ante la pregunta sobre si la movida fugaz pudo causar malestar entre los aficionados sangermeños y en la liga por alguna “falta de ética”, Aponte señaló que tiene que velar por sus habichuelas.

“A mí me tomó por sorpresa que me llamaran. Uno como coach joven, pues siempre se preocupa por cómo le fue a uno en la temporada, el récord, que aquí tendemos a dejarnos llevar por eso. A uno le da miedo de que se le cierren las puertas. Pero, gracias a Dios, se dio la llamada. Al final del día, la mayoría de los entrenadores somos hombres de baloncesto y vivimos de esto, tenemos familia y siempre que hay una oportunidad para seguir hacia adelante en lo suyo y se aprovecha”

Los Capitanes regresan a cancha el jueves para el tercer juego de la serie contra Santurce, serie empatada a una victoria por bando.