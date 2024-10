Yadier Molina anuncia su salida como apoderado de los Vaqueros de Bayamón

“Querido jugador, fanático, empleado, abonado y auspiciadores de los Vaqueros de Bayamón. Con un corazón lleno de emoción y gratitud, hoy me despido como apoderado del equipo que tanto amo”, declaró Molina en la publicación.

“El orgullo de llevar estos colores es algo que llevaré conmigo siempre. Sin embargo, la vida a veces tiene otros planes para nosotros. Hoy me toca emprender un nuevo rumbo. He aprendido en que hay momentos en lo que es necesario dar prioridad a lo que más amamos. Para mí, la familia siempre será lo más importante. Me voy con la certeza de que cada sacrificio ha valido la pena y con la esperanza de que este equipo continuará alcanzando grandes cosas”, continuó.