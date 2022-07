El receptor de los Cardinals de San Luis y actual apoderado de los Vaqueros de Bayamón, Yadier Molina, pidió disculpas hoy tras ser expulsado el pasado sábado de un partido del Baloncesto Superior Nacional.

Molina hizo las declaraciones en una publicación en la red social Instagram.

“Quiero pedir mis más sinceras disculpas a la fanaticada del Baloncesto Superior Nacional, a la liga y a los oficiales por lo ocurrido. Me envolví apasionadamente en el juego y mi conducta no fue correcta. Estoy muy consciente que estos partidos los ve todo Puerto Rico y tenemos que servir de ejemplo para nuestra sociedad, especialmente para la juventud. Aun cuando uno no está de acuerdo con alguna jugada, uno tiene que mantener su compostura. El rol de discutir las jugadas con los oficiales es con los dirigentes”, expresó Molina.

El sábado, con los Piratas arriba 57-50 con 3:47 minutos del tercer parcial en espera de un saque de los Vaqueros, Molina se levantó de su asiento para increpar una decisión de un oficial. Acto seguido, entró al tabloncillo y pateó el balón con la pierna derecha.

Por reglamento del BSN, los apoderados no pueden invadir la cancha en medio de un partido. Molina fue expulsado del encuentro por sus actos.

Bayamón terminó ganando el encuentro, 84-83, para barrer a los Piratas y avanzar a la serie semifinal.

El BSN aún no ha emitido declaraciones sobre el altercado con Molina y si se evalúa una suspensión.

Molina se encuentra en la isla rehabilitando su rodilla en medio de su temporada de retiro de las Grandes Ligas con los Cardinals.