CAGUAS — El exdirigente puertorriqueño de Grandes Ligas Alex Cora está bien seguro consigo mismo de que en algún momento regresará en alguna capacidad al béisbol de las Mayores, pero aceptó que se merece el alto precio que está pagando por el escándalo en que estuvo involucrado en 2017 con los Astros de Houston.

Cora, quien llevó en 2018 a los Red Sox de Boston al campeonato de la Serie Mundial, fue acusado a principios de 2020 al concluir una investigación de Major League Baseball (MLB), de haber participado en un esquema ilegal de robo de señales en 2017, cuando el cagüeño se desempeñaba como coach de banco para los Astros.

Y este jueves fue la primera ocasión desde que concluyó esa investigación y una pesquisa posterior en torno a los Red Sox, que Cora habló públicamente del tema a medios de comunicación. Y su comparecencia la hizo en Puerto Rico, mientras participaba de una entrega de incentivos a empleados municipales de su natal Caguas, junto al alcalde de la ciudad, William Miranda Torres.

El boricua salió limpio de esa segunda pesquisa de MLB, por hechos ocurridos precisamente en 2018, pero terminó recibiendo un castigo de una suspensión de un año, relacionado a su participación en el fraude de los Astros.

Anteriormente Cora solo había hecho expresiones escritas por medio de un comunicado de prensa, cuando la investigación en torno a Boston responsabilizó a una sola persona. De acuerdo a esa investigación, el responsable del sistema de repeticiones de los Red Sox, J.T. Watkins, sacó provecho del vídeo de los juegos en curso en esa temporada 2018, para detectar las secuencias de las señales que se daban a los jugadores.

“Sí, sí, sí. Yo voy a estar en Grandes Ligas. No tengo duda. Pero estoy pagando el precio, y me lo merezco”, dijo Cora a medios de la isla. Y vamos (a levantarnos) como familia y como grupo, con el apoyo que me han dado, valga o no valga, porque a veces me abochorno de que la gente me apoye por lo que sucedió en 2017... Pero se los agradezco”, dijo Cora.

El técnico de 44 años de edad, en medio del proceso de ambas investigaciones, acordó su salida del cargo de piloto de los Red Sox en enero, un día después de que la investigación de MLB contra los Astros lo inculpó de ser uno de los gestores del esquema ilegal de robo de señales por vía tecnológica. Por esos hechos, el comisionado de MLB, Rob Manfred, castigó con un año de suspensión al entonces dirigente de Houston, A.J. Hinch, y al exgerente general, Jeff Luhnow. En tanto, el castigo contra Cora quedó en suspenso mientras concluía la pesquisa contra Boston.

En medio de todo ese proceso de larga espera, en lo que se conocía el resultado de la investigación por señalamientos hechos contra los Red Sox de 2018, Cora dijo que el apoyo de su familia fue vital.

“No se abochornan de mí. ¿Qué están decepcionados? Claro que están decepcionados. Están tristes por lo que sucedió, pero todavía ellos creen en mí como mucha gente yo sé que en Puerto Rico cree”, agregó el exjugador de las Mayores por 14 temporadas.

“A pesar de que en un momento no mucha gente creyó. Esas cosas uno las guarda en el banco de uno. Leí cosas que entiendo por qué (las dijeron), pero a la misma vez fue difícil entender porque yo creo que fue un error nada más. Todos hemos cometidos errores. Unos en el aspecto profesional, otros en el personal. Y ahora estamos pagando el precio”.

Y parte del precio conque le tocará lidiar, admitió Cora, serán las opiniones adversas a su persona que continuarán saliendo, incluso a la luz pública. Incluso está consciente de que en camino vienen libros y documentales en torno al escándalo de los Astros, y sabe que cada quien tendrá su versión de los hechos.

Le ocupa la opinión de sus hijos

Pero lo que más le importa es que sus hijos gemelos, actualmente de solo dos años de edad, sepan toda la verdad acerca de su padre cuando ellos sean más grandes, y no solo parte de los hechos. Por eso dijo que la ayuda económica que llevó este viernes a compueblanos cagüeños en conjunto con el municipio, es un acto importante para él y su familia.

Cabe señalar que mucho antes de que saliera a la luz eel escándalo de los Astros y de los Red Sox, Cora estuvo involucrado en la gestión de ayuda que realizó con la franquicia de Boston a principios de 2018, meses luego del paso del Huracán María. En esa ocasión, Cora viajó con altos ejecutivos de la organización, en un avión del equipo lleno de suministros que se repartieron en el sector La Mesa en Caguas.

“La gente sabe lo que yo siento por este pueblo, y lo que este pueblo ha hecho por mí a través de mi niñez, luego como ‘teenager’ y en mi carrera profesional”, agregó Cora, quien luego de culminar su carrera como jugador en Grandes Ligas, se quedó laborando en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente como dirigente de sus Criollos de Caguas, y luego como gerente general. Fue el mismo equipo cuyos colores vistió también como jugador, mientras estaba activo en las Mayores.

“No hay palabras para darle gracias a ellos. Y que yo pueda ayudar a la gente que nos ayuda a nosotros, es algo bien importante”, dijo refiriéndose a la idea que le comunicó al alcalde Miranda Torres hace unas semanas, luego de que una mañana se levantó y observó a empleados dando mantenimiento a la ciudad, en medio de esta pandemia del coronavirus.

“Es algo importante para Angélica (su compañera y madre de sus gemelos),para Camila (suhija), para mami y mis chiquitos, que tienen dos años y que con el tiempo la gente les va a explicar lo que hizo su papá en 2017”, agregó. “Que ellos entiendan que su papá no es malo, que papá solo cometió un error y tiene un buen corazón, y está dispuesto a ayudar”.

Se defiende del señalamiento del gerente de los Astros

Sobre los señalamientos que hizo Luhnow contra Cora luego de revelados los resultados de la investigación de los Astros, el boricua expresó su desacuerdo. Luhnow dijo en enero luego de su castigo y posterior despido del equipo, que él no es un tramposo y que nunca supo lo que estaba ocurriendo en el equipo en torno al esquema de robo de señales, que según el informe de Grandes Ligas, fue orquestrado por Cora con la ayuda de Beltrán y otros empleados del equipo.

“No estoy de acuerdo con Jeff. Si van a (recuerdan) la serie de campeonato (de la Liga Americana) de 2018, cuando tú pones un espía, creo que tú sabes lo que había sucedido en el 2017”, dijo refiriéndose a la serie en que los Red Sox de Boston, bajo el mando de Cora en 2018, enfrentaron en la segunda ronda de la postemporada a los Astros. Y según trascendió, al parecer los Astros intentaron hacer trampa también contra los Red Sox y su anterior compañero, Cora.

“A nosotros (Red Sox) nos pusieron un espía en el primer juego de la serie de campeonato”.

El señalamiento principal del expiloto puertorriqueño no es para ser exculpado pues acepta su participación en el esquema ilegal. Sino que no está de acuerdo con lo expresado por Luhnow, en el sentido de que no tenía conocimiento. De hecho, Hinch también se expresó públicamente luego de la investigación y aunque se defendió dando a entender que no fue quien decidió poner en marcha el esquema, aceptó culpabilidad pues según alega no hizo nada para detenerlo.