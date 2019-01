Oakland— James Harden embocó un triple cuando restaban 2.7 segundos de la prórroga, para que los Rockets de Houston superaran el jueves 135-134 a los Warriors de Golden State.

