NUEVA YORK.- La posibilidad de que la temporada de Grandes Ligas no se lleve a cabo aumentó considerablemente el lunes después de que la oficina del comisionado informó al sindicato de peloteros que no presentará un calendario a menos de que la asociación renuncie a su derecho de acusar a los dueños de violar un acuerdo que ambas partes pactaron en marzo pasado.

La medida de Major League Baseball (MLB) fue descrita a The Associated Press por una persona con conocimiento de los detalles y que habló bajo condición de anonimato debido a que no había autorización para difundir un anuncio.

El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred dijo durante el draft amateur de la semana pasada que la posibilidad de que hubiera una temporada era del “100%”.

Sin embargo, el lunes, Manfred cambió su posición en una entrevista con ESPN. “No estoy confiado. Creo que hay un riesgo real, y mientras no haya diálogo, ese riesgo continuará” expresó Manfred en un programa con otros comisionados de las ligas importantes de Estados Unidos.

“Los dueños están 100 por ciento comprometidos en traer el béisbol de regreso al terreno. Desafortunadamente, no estoy 100 por ciento seguro que eso ocurrirá”.

Tras las expresiones de Manfred a ESPN, el presidente del sindicato, Tony Clarke, declaró en un comunicado que era "completamente falso" que los peloteros hayan atrasado el proceso de negociaciones. Además, acusó a MLB de negociar de "mala fe" desde el inicio.

MLB ha hecho tres ofertas económicas a los jugadores, la última el viernes que les garantizaba el 70 por ciento de su salarios con un calendario de 72 juegos. Los jugadores, anteriormente, habían hecho dos contraofertas.

Sin lograr un acuerdo, Manfred había amenazado con un calendario de 50 juegos. La unión de jugadores podría ripostar sometiendo un agravio que sería visto por el árbitro Mark Irvings, bajo el argumento que los peloteros estarían perdiendo millones de dólares en daños por una temporada acortada.