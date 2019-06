Tres peloteros puertorriqueños están en carrera por espacio titulares en el Juego de Estrellas de Grandes Ligas, que se celebrará el martes, 9 de julio, en Cleveland. Y ese espacio en la alineación titular queda en manos de los fanáticos.

Los boricuas Javier Báez, Carlos Correa y Eddie Rosario figuran como finalistas en sus respectivas posiciones. Ambos hicieron el corte tras una primera ronda de votos.

Esta segunda ronda de votos comenzó hoy al mediodía y terminará mañana, jueves, a las 4:00 de la tarde. Luego, mañana a las 7:00 de la noche, se anunciarán los titulares en un programa especial de ESPN.

¿Cómo funcionan las votaciones?

Los fanáticos pueden ejercer sus votos en todas las plataformas digitales de Grandes Ligas, incluyendo MLB.com, las 30 páginas web de los equipos y las aplicaciones móviles MLB At Bat y MLB Ballpark.

En la página web de Google, los fanáticos pueden votar de manera más eficiente por cualquier jugador en la boleta ingresando el nombre de un jugador. Enseguida, el buscador ofrecerá una opción para emitir un voto.

Además, los fanáticos pueden ir directamente a la boleta de Google o ingresar búsquedas tales como “MLB All Star Ballot” o “MLB vote” o “MLB All Star vote” en la barra de búsqueda. Estas búsquedas activarán una boleta de All Star completa dentro de los resultados.

Los peloteros que obtengan la mayor cantidad de votos en cada posición (los tres primeros en jardineros y en cada posición en el cuadro interior) iniciarán en el Juego de Estrellas para sus respectivas ligas.

El domingo, a las 5:30 de la tarde, se anunciará el resto de las reservas para el Juego de Estrellas. Los finalistas que pierdan en la segunda ronda de votos no tienen garantizado un espacio como reservas.

A continuación, un repaso a las respectivas temporadas de los boricuas nominados para la segunda ronda de votos:

Javier Báez, campocorto de la Liga Nacional

Báez busca conseguir su segunda aparición en el Juego de Estrellas luego de tener otro excelente comienzo de temporada con los Cubs de Chicago, al conectar para un promedio de .287, con 19 jonrones y 52 carreras impulsadas. Ahora el pelotero boricua es campocorto de tiempo completo luego de estar en constante rotación entre la segunda, tercera y siore. Báez tiene la oportunidad de comenzar la Liga Nacional por segundo año consecutivo en dos posiciones diferentes, pues estuvo en la segunda base en el Juego de Estrellas en Washington D.C. del año pasado. Báez está compitiendo por ser estelar en el Juego de Estrellas con Trevor Story, quien está bateando para .294, con 17 jonrones y 48 carreras impulsadas con los Rockies de Colorado; y Dansby Swanson, quien tiene promedio de bateo de .256, con 15 jonrones y 48 carreras impulsadas con los Braves de Atlanta.

Carlos Correa, campocorto de la Liga Americana

Después de un año decepcionante en el 2018, el campocorto de los Astros de Houston tuvo un comienzo mucho mejor esta temporada antes de sufrir con una fractura en el área de la costilla. En sus primeros 50 partidos de la temporada registró un promedio de bate de .295 con 11 jonrones y 35 carreras impulsadas. Correa está en la carrera para iniciar el Juego de Estrellas por la Liga Americana con Jorge Polanco, quien registra .326 promedio de bateo, con 11 jonrones y 39 carreras impulsadas con los Twins de Minnesota; y Gleyber Torres, de los Yankees, quien conecta para un promedio de .285, con 19 jonrones y 46 carreras impulsadas.

Eddie Rosario, guardabosques de la Liga Americana