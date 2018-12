Luego de una temporada 2018 en la que tuvo una acción limitada debido a una dolencia en su espalda baja, el campocorto de los Astros de Houston Carlos Correa encara el 2019 con optimismo tras recuperar su salud.

“Ahora mismo estoy en óptimas condiciones. Me siento muy bien. Me siento saludable al 100%”, expresó el jugador santaisabelino este sábado durante la inauguración de un parque interior (infield park) en las instalaciones de la Puerto Rico Baseball Academy and High School (Prbahs), en Gurabo.

Correa, de 24 años, es egresado de esa institución educativa que, como bien indica su nombre, tiene como objetivo desarrollar jóvenes peloteros.

El Novato del Año de la Liga Americana en el 2015 agregó que desde que concluyó la temporada, ha trabajado para recuperarse plenamente y que ya está “haciendo de todo”.

“Estoy en el gimnasio, haciendo mi actividad física en el parque. Me he sentido excelentemente bien. Contento porque ya estoy saludable y preparándome para la próxima temporada”, manifestó el deportista que tenía un nervio pinchado.

El campocorto, que cerró la pasada temporada con promedio de .239, 15 jonrones y 65 carreras impulsadas en 110 juegos, apuntó que en esta temporada muerta se ha mantenido ejercitándose para sostener su condición física y para fortalecer su espalda. Indicó que espera volver a tener un año excelente, como lo tuve en el 2017”, cuando fue pieza clave para el campeonato de los Astros.

En esa temporada, acumuló un promedio de .315 con 24 jonrones y 84 carreras impulsadas a pesar de perderse mes y medio por un desgarre de ligamento en el pulgar izquierdo.

Asimismo, compartió que la operación que le hicieron en la nariz para corregir una desviación en el tabique nasal fue exitosa. “Se siente bien poder respirar nuevamente. Mis entrenamientos han sido mucho mejores gracias a esta operación”.

Al hablar del equipo de Houston, expuso que continúa siendo una franquicia contendora gracias -particularmente- a su cuerpo monticular y que se esperan nuevas adquisiciones para darle más poder. Durante la temporada 2018, concluida en octubre pasado, los Astros se eliminaron en cinco partidos en la serie final de la Liga Americana frente a los eventuales campeones, los Medias Rojas de Boston.

Comparte sus conocimientos

Correa aprovechó la oportunidad que tuvo de compartir con varios jugadores de la Prbahs y ofrecerles varios consejos. Durante su alocución, el primer puertorriqueño enser seleccionado en el primer turno global de un sorteo de jugadores de Grandes Ligas (2012) enfatizó en el trabajo duro.

“Yo quiero decirles a ustedes que (entrenar) dos o tres horas al día no es suficiente. A esto hay que dedicarle tiempo. Si usted quiere llegar a Grandes Ligas, usted tiene que trabajar más que el que está a su lado. Si trabajan igual que los demás, se van a quedar estancados en el mismo lugar”, compartió ante la mirada atenta de los estudiantes atletas.

“Ahora, si pones el extra siempre, vas a poder llegar al próximo nivel. Yo no les puedo decir cuántas horas al día yo trabajaba cuando estaba en la escuela. Yo hacía mi entrenamiento en la escuela, regresaba a Santa Isabel, una hora de camino, y de ocho a once de la noche estaba en el parque con papi bateando, cogiendo roletas, tirando largos, corriendo… Haciendo lo que tenía que hacer para seguir mejorando”, recordó.

Al referirse al inaugurado parque que se erigió con una donación de $25 mil de la compañía manufacturera de automóviles Dodge, el estelar jugador de Grandes Ligas destacó que les hará más llevadera las prácticas a los estudiantes de la Prbahs, que tenían que viajar fuera de la institución educativa a diversos parques para poder entrenar.

“Tener este parque aquí será de gran ayuda para los muchachos porque ya no van a tener que viajar tanto para practicar la defensa. Ahora pueden ir caminando y hacer su trabajo sin perder tiempo”, puntualizó.

El jugador estuvo acompañado de su novia, Daniella Rodríguez, con quien planea casarse en diciembre del próximo año, y de su hermano menor, Jean Carlos Correa, quien fue escogido en la ronda 33 en el sorteo de novatos de 2018, pero declinó firmar para irse a estudiar en Lamar University (División I).

Sobre el asunto de la boda con Rodríguez, a quien comprometió en el juego final de la Serie Mundial de 2017, cuando los Astros se proclamaron campeones, dijo que los planes continúan y que la boda está pautada para diciembre de 2019.

“Todo va excelente. Ella está haciendo todo. Yo simplemente digo sí o no. No me he involucrado en esos preparativos, yo estoy entrenando haciendo lo mío, y ella se está enfocando en esa parte”.