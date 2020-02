El presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), Juan Francisco Puello Herrera, indicó este miércoles en el estadio Hiram Bithorn que Cuba no está invitado para la edición de la Serie del Caribe de 2021 que se celebrará en Mazatlán en febrero próximo.

La representación de Cuba no asistió como tenía previsto a la cita beisbolera en San Juan por problemas con el visado y esto desató una disputa de parte de la federación cubana de béisbol, que alego que la CBPC había sucumbido a las presiones del gobierno estadounidense, responsable de tramitar el visado.

Así las cosas, la Confederación resolvió invitar a Colombia a última hora, además de repetir la participación de Panamá, que el año pasado se proclamó campeón de la Serie del Caribe en el certamen celebrado en su tierra tras moverse la sede desde Venezuela por los problemas sociopolíticos que enfrenta el país sudamericano.

“Lo de Cuba es algo que yo había cerrado ese capítulo. Pero, nada, un problema con las visas, no pudieron estar presentes como invitados. Para 2021 van dos equipos, dos ligas, en este caso Colombia y Panamá, pero Cuba no está invitado para la próxima Serie del Caribe en Mazatlán”, dijo categóricamente Puello Herrera. “Colombia repite (en 2021)”.

El líder de la Confederación aclaró que no se está descartando a Cuba para futuras ediciones de la Serie del Caribe, pero aseguró que hasta el momento, solo están contando para 2021 con los mismos seis países que estuvieron representados aquí en el Bithorn.

Este miércoles concluye la fase preliminar de cinco juegos por equipo y ya están definidos los cuatro semifinalistas que jugarán este jueves para definir los dos que irán a la final por el campeonato el viernes.

“No lo estamos descartando (a Cuba). Ahora mismo son seis equipos: Colombia y Panamá y los demás países. No descartamos a Cuba para otras ediciones, porque se puede malinterpretar que los estamos descartando. Nunca vamos a descartar a Cuba. Hasta ahora la resolución de la Confederación es esa (que no jugará Cuba en 2021)”, reafirmó Puello Herrera.

El presidente de la Confederación, por otro lado, está al tanto de las intenciones de Panamá de solicitar su entrada formal al organismo, y dijo que considerarían seriamente las peticiones que hagan las ligas no afiliadas, incluyendo también a Colombia y Cuba.

“Por supuesto que sí, igual que Cuba”, contestó cuando se le preguntó si atenderán esas peticiones si surgen de parte de Panamá y de Colombia. “A los tres se les van a enviar cuáles son los requirimientos. Se les van a enviar para que tanto Cuba, Panamá y Colombia sepan. Y si los cumplen, se estudiarán y se aceptarán”.

Puello Herrera celebró el papel que hicieron ambas novenas invitadas en esta edición en San Juan, a pesar de los resultados. Panamá, campeón defensor, solo consiguió un triunfo en cinco presentaciones para concluir su participación este miércoles. Estuvo representado por el equipo de expansión de la liga profesional panameña, los Astronautas de Chiriquí. Colombia, por su parte, vino a Puerto Rico con el equipo de los Vaqueros de Montería, y en sus primeros cuatro partidos no había conseguido victorias. Este miércoles juegan con México su último partido.