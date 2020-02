El dirigente de los Tomateros de Culiacán Benjamín Gil no tiene duda cuál es el mejor equipo en la historia de la Serie del Caribe.

El exjugador de exgrandesligas aplaudió el sábado la gesta del “Dream Team” de los Senadores de San Juan realizada en el torneo de 1995 que se celebró en el estadio Hiram Bithorn y que estuvo de vuelta 25 años después al parque capitalino para ser homenajeado en el regreso del torneo a Puerto Rico.

“Con todo el respeto a todos los equipos que han participado, yo creo que ese equipo merece ser reconocido todas las veces que se pueda. Creo que es el mejor equipo latinoamericano que se ha visto en una Serie del Caribe”, opinó.

Los Senadores presentaron hace un cuarto de siglo una temible alineación compuesta por dos miembros del Salón de la Fama del béisbol, Roberto Alomar y Edgar Martínez, más los estelares de las Mayores Bernie Williams, Juan “Igor” González, Carlos Delgado, Rubén Sierra, entre otros.

Puerto Rico ganó dicha edición de manera invicta.

Gil está de vuelta al clásico caribeño por tercera vez con los Tomateros, quienes perdieron 2-1 contra los Toros del Este de República Dominicana en el segundo encuentro de la jornada inaugural del certamen.

El mexicano no es ajeno a ver en acción a titulares puertorriqueños en las Mayores. El expelotero de cuadro jugó junto al miembro del Salón de la Fama, el exreceptor Iván Rodríguez por cuatro temporadas con los Rangers de Texas en la parte final de la década de los noventa. Además, fue parte del equipo de los Angels de Los Ángeles, en aquel entones Anaheim, que ganó la Serie Mundial en 2002 junto a los hermanos cátcheres Bengie y José Molina.

Durante una conferencia de prensa luego del revés de México, Gil recordó la calidad de las trochas de Rodríguez y los Molina.

“Tuve la oportunidad de jugar con los dos Molina en Anaheim y me decían que los dos eran malos al lado de Yadier (hermano menor con nueve Guantes de Oro). Yo dije que no podía ser. Bengie ganó Guante de Oro. A Bengie lo sacaban en la octava entrada para traer a José, que era más defensivo y yo no veía mucha diferencia. Los dos son muy buenos igual que Yadi. Incluso, uno puede pensar que Iván era el cuarto Molina”, expresó Gil.