Minneápolis— Michael Pineda trabajó seis entradas, Eddie Rosario produjo dos carreras y los Twins de Minnesota derrotaron el sábado 4-3 a los Tigers de Detroit.

Byron Buxton y Jorge Polanco añadieron sencillos productores por Minnesota.

Christin Stewart pegó cuadrangular por Detroit, que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos.

Eddie Rosario on the @Twins' hot start: "Everybody's together." pic.twitter.com/KETr4DcG12 — FOX Sports North (@fsnorth) April 13, 2019

En su tercera y más larga apertura de la temporada, Pineda (2-0) admitió tres carreras limpias y ocho imparables con cinco ponches. El derecho dominicano, quien se sometió a una cirugía de Tommy John en julio de 2017 y no jugó en 2018, tiene 15 ponches en 15 entradas esta campaña.

Trevoer Hildenberger y Taylor Rogers trabajaron una entrada en blanco cada uno y Blake Parker sacó los últimos tres outs para su tercer salvamento.

Los Tigers colocaron la carrera del empate en la segunda base en el noveno episodio, pero JaCoby Jones y Josh Harrison se poncharon. Detroit bateó de 15-2 con corredores en posición de anotar.

El abridor de Detroit Tyson Ross (1-2) permitió cuatro carreras limpias y cinco imparables en seis innings de labor.

Por los Twins, Rosario de 4-2 con dos impulsadas. Los dominicanos Jorge Polanco de 3-1; Nelson Cruz de 2-0. El venezolano Marwin González de 4-0.