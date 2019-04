Filadeldia— Max Kepler y Willians Astudillo conectaron jonrones consecutivos, Eddie Rosario sacudió un vuelacerca de tres carreras y los Mellizos de Minnesota vencieron el sábado por 6-2 a los Filis de Filadelfia.

Rhys Hoskins se voló la cerca para los Filis, mientras que Bryce Harper tuvo dos imparables.

Ambos equipos tienen foja de 5-2.

En su segunda apertura desde su cirugía Tommy John en 2017, el dominicano Michael Pineda (1-0) permitió dos carreras y cuatro hits, y retiró por la vía del ponche a cinco en algo más de cinco capítulos para Minnesota.

En tanto, Jake Arrieta (1-1) cedió tres carreras y cinco imparables en siete entradas.

El jardinero central Byron Buxton sacó out a Harper, en su intento por anotar con un elevado en la sexta entrada y con ello preservar la ventaja de una carrera de Minnesota.

El puertorriqueño Rosario dio a los Mellizos una cómoda ventaja de cuatro carreras cuanto la desapareció por el jardín derecho en la novena ante el dominicano Seranthony Domínguez.

Los Mellizos se pusieron al frente por 3-0 en el tercero. Buxton pegó un sencillo, se robó segunda, avanzó a tercera en un rodado y anotó en un lanzamiento descontrolado.

Posteriormente, Kepler conectó su segundo vuelacerca en dos juegos por el jardín derecho, y el venezolano Astudillo bateó un jonrón al izquierdo.

Hoskins pegó otro en la cuarta entrada para reducir el déficit y poner a los Filis 3-1.

Por los Mellizos, los venezolanos Astudillo de 4-1 con una anotada y una impulsada, y Ehire Adrianza de 3-0 con una anotada. Los dominicanos Jorge Polanco de 5-1, y Michael Pineda de 2-0. El puertorriqueño Rosario de 1-1 con una anotada y tres remolcadas.