El doradeño Edgar Martínez ya siente como “algo real” su próxima exaltación al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York.

Martínez realizó hoy un tour del museo del Salón de la Fama, donde desde el próximo 21 de julio tendrá su placa entre los inmortales del béisbol.

Según videos y fotos publicadas en las redes sociales de quienes lo acompañaron en el recorrido de hoy, Martínez se emocionó al ver la placa de Roberto Clemente, quien fue el primer puertorriqueño en ser exaltado al Salón de la Fama. El boricua también firmó el espacio donde su placa será colocada.

Martínez fue escogido para exaltación el pasado 22 de enero en su décimo y último año de elegibilidad. Se unirá a Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez como los cinco boricuas en el recinto de los inmortales.

El exjugador de los Marineros de Seattle fue seleccionado junto a los exlanzadores Mariano Rivera, Mike Mussina y el fenecido Roy Halladay.