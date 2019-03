Washington — Robinson Canó sacudió un jonrón en su debut al bate y luego aportó un sencillo remolcador para los Mets, Jacob deGrom superó a Max Scherzer en un brillante duelo entre los ganadores de los últimos tres premios Cy Young, en el que ambos recetaron al menos 10 ponches, y Nueva York venció el jueves 2-0 a los Nacionales de Washington en la apertura de la temporada.

Un día después de firmar un contrato de 137.5 millones y cinco años, deGrom (1-0) compiló 10 ponches, con un boleto y cinco hits en seis innings. El derecho estableció un récord de las mayores con su 30ra apertura seguida sin permitir más de tres carreras.

Relacionados: Numerosa presencia boricua en las Mayores para esta temporada

DeGrom relegó a Scherzer al segundo lugar de la votación del Cy Young la pasada campaña, y le ganó la primera partido del año.

Scherzer (0-1) toleró las dos carreras de los Mets en 7 2/3 innings, con 12 ponches, tres boletos y dos hits.

Canó, el ocho veces ‘All-Star’ que fue adquirido en diciembre en un canje con Seattle, desapareció un cambio por el jardín izquierdo-central frente al 13er pitcheo de Scherzer en la temporada. El segunda base dominicano se convirtió en el primer jugador de los Mets en dar un jonrón en su primer turno con el club desde que Mike Jacobs lo hizo en 2005, y el décimo en total.

Robinson Cano sure knows how to make an entrance ??



(via @SNYtv) pic.twitter.com/noGTv6fgYm — SI MLB (@si_mlb) March 28, 2019

En el octavo, Scherzer concedió un boleto y el corredor anotó tras el sencillo de Canó ante el relevista Matt Grace. El manager de los Nacionales Dave Martínez optó por Grace en vez de Tony Sipp, el zurdo que acaban de firmar precisamente para enfrentar a bateadores zurdos como Canó.

El cerrador puertorriqueño Edwin Díaz, también parte del canje por Canó, se encargó de un 1-2-3 en el noveno para el salvado. Díaz lideró las mayores con 57 rescates el año pasado.

Edwin Diaz closes the door to earn his first save as a Met. pic.twitter.com/e1g90Ady0d — Pitcher List (@PitcherList) March 28, 2019

Los Nats, en tanto, empezaron una temporada sin Bryce Harper, el jardinero que firmó un contrato de $330 millones con los Filis de Filadelfia.

En lugar de Harper, el novato dominicano Víctor Robles (21 años) estuvo en el jardín central y conectó un doble en su primer turno y realizó una atrapada zambulléndose en el noveno. El cuarto bate por Harper fue Juan Soto, un dominicano de 20 años; el segundo en la votación del Novato del Año de la Nacional se fue de 3-0 con dos ponches.