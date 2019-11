Edwin “Sugar” Díaz está en Puerto Rico desde que sus Mets de Nueva York quedaron eliminados en la fase regular de la pasada temporada de Grandes Ligas, pero no vino necesariamente pensando en vacacionar.

El lanzador taponero de 25 años está consciente de que acaba de atravesar por su peor actuación desde que debutó en las Mayores en 2016, quedándose bastante lejos del récord personal de 57 rescates que estableció en su última aparición con los Mariners de Seattle en 2018.

Y claro está, aunque ha tomado su tiempo de ocio desde que llegó a la isla y a su natal Naguabo, Díaz no está pensando en otra cosa que no sea en entrenar duro para regresar con fuerza en la temporada de 2020 y demostrarle a la gerencia de los Mets y a la fanaticada, que todavía es el mismo lanzador que adquirieron en el periodo muerto durante el invierno pasado desde Seattle.

“Me estoy preparando para llegar ready a spring training, que es la primera meta que tengo para el año que viene. Creo que con (Carlos) Beltrán ahí, la confianza va a ser mejor, ya que él me conoce, nos conocemos”, dijo Díaz durante una firma de autógrafos en la que participó el sábado a beneficio de la Fundación Team Cuca, una entidad sin fines de lucro creada por el exlanzador de la Doble A, Félix Santana, y quien por los últimos años ha estado ayudando a entrenar a Sugar cuando este regresa a la isla luego de cada temporada.

“Yo tengo que seguir trabajando fuerte y llegar fuerte para el spring training, y demostrar que yo soy el cerrador del equipo”, agregó el tirador derecho boricua.

Díaz, quien se expresó entusiasmado con la contratación de Beltrán como dirigente de los Mets, rescató a razón de 18, 34 y 57 juegos en cada una de sus primeras tres temporadas en Grandes Ligas. La primera de ellas, la de novato, no tiró el año completo ya que fue ascendido dos meses después de iniciada la temporada.

Y en 2019 viene de una discreta actuación, no solo en cuanto a su total de rescates (26) en 66 partidos, sino también que tuvo problemas con su ejecución y esto se reflejó en que concluyó con su peor efectividad. A su vez, Díaz perdió la confianza del dirigente Mickey Callaway para cerrar los partidos.

En 58 entradas de labor, cerró el año con un elevado promedio de carreras limpias permitidas de 5.59. Una diferencia del cielo a la tierra cuando se compara con la efectividad de 1.96 que registró en 2018 con Seattle.

Ahora con la encomienda de borrar ese mal año, Díaz se siente con hambre de demostrar que puede ser tan buen lanzador en Nueva York como lo fue en Seattle antes de ser cambiado.

“Claro, claro (se siente con hambre). Porque yo esperaba tener buen año en Nueva York. No me salieron las cosas como yo esperaba. Y pues, quiero llegar en 2020 y demostrarle a ellos que soy el Edwin Díaz que ellos estaban esperando”, dijo el derecho a preguntas de El Nuevo Día, al tiempo que explicó que trabajará durante el tiempo muerto con el preparador físico del intermedista dominicano Robinson Canó, su compañero de equipo desde Seattle.

“Yo he trabajado con él todos los años en la temporada, porque él es el preparador de Robinson Canó. Pero este año quise traérmelo para Puerto Rico. Quiero prepararme el doble, para ir a demostrar que la temporada (2019) fue una temporada mala y que son cosas que pasan en el béisbol. Había tenido tres temporadas buenas gracias a Dios... Una temporada mala... me quiero preparar y llegar listo para el 2020”, enfatizó.

Según destacó Sugar Díaz, el preparador fue también entrenador personal del miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, quien lanzó para varios equipos en las Mayores, incluyendo los Mets, y quien expresó públicamente durante la pasada temporada, su interés en ayudar al boricua con su mecánica.

Díaz anticipó que no solo trabajará en su físico, sino que también se enfocará en su mecánica.