La Habana, Cuba - El béisbol cubano comenzará la próxima semana su preparación para sortear la ruta que conduce a los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, Japón, de la mano del polémico técnico Rey Vicente Anglada, actual técnico de los Industriales de La Habana y todo un personaje en el deporte nacional de Cuba.

Como primer paso hacia Tokio, la armada cubana pasará por los Juegos Panamericanos de Lima, en julio, y luego acudirá al desafiante torneo Premier 12, en noviembre, donde tendrá la primera oportunidad para asegurar cupo en los Juegos Olímpicos del año próximo.

Para ello, ha sido citado a la preselección un grupo de 63 jugadores, con un promedio de edad de 27 años, en el cual se concentra la mejor calidad del béisbol que se juega actualmente en la Isla. La convocatoria comenzará el lunes, 18 de marzo, en el Estadio Latinoamericano de La Habana y entre los planes está realizar una fase de entrenamiento de altura en México, durante 25 días del mes de abril.

Para el mes de junio debe quedar definido el equipo cubano, pues como parte de su preparación se mantendrá la ya tradicional participación en la Liga Independiente Can-Am de Canadá y en los primeros días de julio se realizará el usual tope de cinco partidos con la selección universitaria de los Estados Unidos, que esta vez se jugará en el complejo de la USA Baseball, en Cary, Carolina del Norte. De allí, el equipo zarpará luego a buscar la reconquista del cetro de los Juegos Panamericanos.

Las autoridades del béisbol cubano indicaron que todos los jugadores cubanos vinculados a la Federación Cubana de Béisbol (FCB) que mantienen contratos en ligas extranjeras son elegibles para participar en estos certámenes. La única excepción es el jardinero y cuarto bate Alfredo Despaigne, quien tiene que ser autorizado por los Halcones de Softbank, equipo que lo mantiene contratado en la Liga Profesional de Japón.

El grupo escogido incluye a figuras típicas del ecosistema beisbolero cubano, como los receptores Yosvani Alarcón y Frank Camilo Morejón, los jugadores del cuadro Yordanis Samón, Carlos Benítez, Yurisbel Gracial y Yordan Manduley; los jardineros Frederich Cepeda, Despaigne y Roel Santos, junto a los lanzadores Lázaro Blanco, Yoanni Yera, Vladimir García, Vladimir Baños, Freddy Asiel Álvarez, Alain Sánchez, Liván Moinelo, Raidel Martínez, entre otros.

Para la fanaticada, la gran novedad es la inclusión y regreso de Anglada como técnico, quien asumirá estos importantes compromisos internacionales.

Anglada reconoció que asumía un enorme reto, pero que lo hacía con “tremenda ilusión”, consciente de que las circunstancias del béisbol cubano han cambiado mucho desde su primera incursión al mando de la Selección Nacional, entre los años 2006 y 2008.

Bajo el comando de Anglada, Cuba logró el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena 2006, la Copa Intercontinental de Taichung de 2006, los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y el subtítulo en el Mundial del mismo año, donde se aseguró la presencia cubana en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en los cuales Cuba llegó segunda bajo el mando de Antonio Pacheco.

Sus logros venían precedidos de un excelente rendimiento en el torneo nacional, al conseguir un triplete al mando del emblemático equipo de Industriales en las campañas de 2003, 2004 y 2006.

Como jugador, Anglada fue todo un crack con Industriales y con el Equipo Nacional, por su espectacularidad y su rendimiento. Su carrera se vio tronchada por acusaciones de arreglar partidos para apuestas, por lo cual, incluso, estuvo detenido, pero nunca se probaron las acusaciones.

Estuvo alejado de los terrenos, pero el clamor de la fanaticada para que lo reivindicaran fue mayor y Anglada consiguió regresar a Industriales como técnico, equipo al cual dirigió la pasada campaña.

En teoría, para dirigir el Equipo Nacional de Cuba, Anglada no podía mantenerse como técnico de Industriales, pero su condición para encabezar las dos novenas fue aceptada.

“La Dirección Nacional de Béisbol ha tomado una decisión muy sabia, consistente en que el director del equipo Cuba no puede ser mentor de un elenco en la Serie Nacional y yo había manifestado, al término de la pasada temporada, que no volvería con Industriales”, expresó. “Pero si dirijo a la Selección Nacional, sería una traición mía a los seguidores de Industriales si este año no estoy al frente del equipo. Entonces, sí estaré en el banquillo de los Leones en la venidera serie”, sentenció Anglada.

La designación de Anglada era un secreto a voces que sólo esperaba la confirmación de las autoridades del béisbol cubano, que lleva años buscando el dirigente que reavive, con el talento disponible, los sueños de una afición cansada de los discretos resultados en los principales torneos internacionales.

Ese objetivo no lo lograron el polémico Víctor Mesa, el experimentado Carlos Martí, ni el emergente Pablo Civil. Ahora la batuta le toca a Anglada.

“Dirigir es un reto y hacerlo con el equipo Cuba de béisbol es mucho mayor. Pero les digo a todos los cubanos que haré lo posible y hasta lo imposible, por recuperar los triunfos obtenidos en años atrás”, dijo el llamado “Rey León”, por su rico historial como timonel de los Leones del Industriales.

“Lo primero que haré será reunirme con el colectivo técnico y trazar un plan de entrenamiento que iniciaremos a partir del venidero lunes con una preselección de 63 jugadores, cuyo promedio de edad es de 27 años. Esta es una tarea de todos y ellos (los entrenadores) tienen muchos conocimientos beisboleros”, acotó Anglada.

El nuevo técnico del equipo Cuba estimó que la participación en la Liga Can-Am será un excelente modelo competitivo para ver cómo andan sus convocados.

“Quiero que haya mucha unión, porque en la unión está la fuerza, y como hace tiempo que adolecemos de bateadores de fuerza, voy a trabajar duro en la velocidad sobre las bases”, aseveró.

Preselección nacional cubana

Receptores: Yosvani Alarcón, Oscar Valdés, Frank Camilo Morejón, Andy Cosme, Ariel Martínez, Yendry Téllez, Alfredo Fadraga y Yunior Ibarra

Jugadores de cuadro: Yordanis Samón, Oscar Luis Colás, Yurién Vizcaíno, Norel González, Wilfredo Aroche, Sergio Barthelemí, Raúl González, Carlos Benítez, Maikel Cáceres, César Prieto, Yurisbel Gracial, Yordan Manduley, Alexander Ayala, Orlando Acebey, Ricardo Ramos, Andrés Hernández, William Saavedra, Jorge Alomá

Jardineros: Ariel Sánchez, Frederich Cepeda, Yoelquis Gibert, Alfredo Despaigne, Roel Santos, Geyser Cepeda, Jorge Jhonson, Yoelquis Céspedes, Joassán Guillén, Yunieski Larduet, Stayler Hernández, Robert Luis Delgado