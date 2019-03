Una década atrás, resultaba impensable pronosticar que algún pelotero en las Mayores alcanzaría la cifra de los $300 millones en un contrato.

Aunque existía una interesante tendencia entre los equipos en ofrecer contratos de larga durabilidad por cantidades respetables de dinero a sus megaestrellas, parecía que la cifra de los $300 millones tardaría en aparecer en el panorama.

En el 2014, Giancarlo Stanton rompió esa barrera con un contrato sin precedentes de $325 millones por trece años con los Marlins de Miami.

Hace una semana, Manny Machado firmó un lucrativo contrato de $300 millones por diez años con los Padres de San Diego y unos días después Bryce Harper llegó a un entendido con los Filis de Filadelfia por trece temporadas y $330 millones, una cantidad récord en las Mayores y en la historia de los deportes de los Estados Unidos.

A raíz de esas firmas resurge la pregunta: ¿cuánto tiempo pasará en que algún pelotero alcance o rebase la cifra de los $400 millones?

Al parecer, esa posibilidad está a la vuelta de la esquina, máxime cuando el béisbol tiene varias figuras jóvenes de la talla de Mike Trout, Mookie Betts, y los boricuas Francisco Lindor y Carlos Correa.

“Los contratos y los récords están hechos para romperse. No quiero decir que necesariamente Trout o Betts deberían romper esos contratos, pero ciertamente le beneficia a los jugadores para el futuro”, dijo Melvin Román, un reputado agente que preside la firma MDR Sports Managment.

“Tienen la juventud y llevan la trayectoria estadística. Creo que van a poder si siguen el ritmo de juego los próximos años. Van a poder exigir el dinero de esa magnitud”.

No deben existir muchas personas en el béisbol que apuesten en contra de Trout sobre ese particular. El carismático jardinero de los Angelinos de Los Ángeles es considerado el pelotero más completo del béisbol y una de las figuras más mercadeables dentro de este deporte.

Con apenas 26 años, Trout es elegible para la agencia libre en el 2021. En la actualidad devenga un salario anual de $34 millones.

Román, quien representa al receptor Yadier Molina, entre otros, indicó que la barrera de los $400 millones será superada pronto y Trout parece ser la figura destinada a ello.

“Sin duda alguna. Trout es agente libre en dos o tres temporadas más. El mercado puede incrementar a esa magnitud. Ya se rumora que el equipo (Angelinos) están dispuesto a ofrecer $350 millones por diez años. Cuando un equipo está dispuesto a pagar eso o acercarse es porque sabe que en la agencia libre va a conseguir más. Antes de que eso pase van a tratar de agarrarlo”, agregó el exjugador profesional.

“Estamos a varios años de $400 millones. Entre tres o cuatro años estaremos viendo contrato de esa magnitud. No para todos, pero cuando tú miras a Trout, Betts, Francisco Lindor, Carlos Correa, y el mismo Fernando Tatis Jr. que aunque todavía no ha jugado en Grandes Ligas, piensas que pueden lograrlo. Son jugadores que proyectan”.

Román se refería al cotizado torpedero de los Padres de San Diego, considerado el principal prospecto del béisbol.

Por su parte, Lindor y Correa, dos de los mejores torpederos de las Grandes Ligas, son elegibles para la agencia libre en el 2022.

Mientras, Jorge Ortiz Cervera, un reputado periodista puertorriqueño que trabaja para USA Today entiende que Trout va en camino a rebasar los $400 millones, pero cree que los Angelinos harán todo lo que esté a su alcance para darle una extensión ante del 2021.

Posible oferta de Los Ángeles

“Trout luce como el candidato ideal para romper la marca que acaba de establecer Harper con su contrato de $330 millones. Pero creo que sería más factible hacerlo si firmara de vuelta con los Angelinos este año o el próximo porque después de eso llegaría la agencia libre a los 29 años y los equipos están renuentes a ofrecer contratos de diez años a jugadores de esa edad”.

En el caso de Betts, Ortiz entiende que el valioso jardinero de los Medias Rojas debe aspirar a un gran contrato cuando se convierta en agente libre al concluir la temporada del 2020 pero “no ha establecido las credenciales de Trout. La pasada temporada fue su primera con un OPS sobre .900. Así que habría que ver si mantiene ese nivel”.

Betts viene de ganar el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana y el título de bateo con promedio de .346.

“Interesante, un potencial candidato a un contrato de $300 millones sería Carlos Correa si regresa a su forma del 2017. Llegará a la agencia libre a los 27 años recién cumplidos como campocorto o tercera base jonronero, pero tiene que mantenerse saludable y volver a producir”, agregó el veterano periodista radicado en San Francisco sobre el torpedero de los Astros de Houston.

Justificados los salarios

Tanto Ortiz como Román entienden que estos mega salarios están justificados tomando en cuenta las ganancias que está generando el béisbol de las Mayores en los últimos años.

“No hay duda que los valen. El mismo revenue (ingreso) del juego dicta como van los mercados. Los contratos todos los años van a seguir incrementando porque el revenue de Major League incrementó de $3 mil millones (billions, en inglés) a $6 mil millones. Hasta el año pasado, que fue de $10.3 mil millones, si no me equivoco. Los salarios van a seguir aumentando”, sostuvo Román.

Uno de los datos que fortalece la apreciación de Román fue dada a conocer en los pasados días cuando los Filis anunciaron que la camiseta con el número 3 de Harper se vendió el primer día más que la del megaestrella de la NBA, LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles.

También se ha disparado la venta de boletos y abonos en el estadio de los Filis desde su firma.