Regresar a un Clásico de Otoño por segunda ocasión por tres años es algo que emociona al campocorto boricua Carlos Correa, quien entiende que sus Astros de Houston están preparados para enfrentar a los Nationals de Washington y ganar la Serie Mundial tal y como hicieron en el 2017.

“Esta Serie Mundial es un poco más emocionante e interesante para nosotros por el simple hecho de que un solo año lo pueden hacer muchas personas, pero poder hacerlo en segunda ocasión en tres años lo hace más especial todavía. Estamos preparados para enfrentarnos a Washington. Sabemos que tienen un gran equipo, pero estamos listos para competir y ganar esta serie”, expresó el torpedero durante una vídeo conferencia celebrada este lunes en las oficinas del grupo automovilístico Fiat Chrysler Automobiles en Metro Office Park, en San Juan.

El atleta de 25 años atendió al grupo de periodistas luego de una práctica junto a su equipo de cara al primer juego este martes, en el Minute Maid Park, de Houston.

La clave para ganar

Correa coincidió con el coach de bateo de Houston, el puertorriqueño Alex Cintrón, en el sentido de que la clave para vencer a Washington es “llegar al bullpen temprano en el juego”.

“Creo que esas es una de las debilidades que el equipo de ellos tienen. Creo que al ellos tener iniciadores tan buenos tenemos que tratar de coger buenos turnos y tratar de que esa cuenta de pitcheos llegue a 100 lo más temprano posible para poder llegar al bullpen lo más pronto posible”, indicó el deportista natural de Santa Isabel.

En entrevista con El Nuevo Día, Cintrón compartió que el plan de los Astros es -precisamente- obligar al dirigente Dave Martínez a usar más temprano su bullpen.

“La meta de nosotros, y yo como hitting coach, es tratar que los lanzadores abridores de Washington estén fuera de juego en la quinta o la sexta porque la debilidad de ellos es en el bullpen”, le expresó Cintrón a este medio.

Asimismo, el jugador sostuvo que Houston es un buen equipo defensivo, lo que deberá ayudarlos para lograr su meta.

“Nosotros siempre predicamos que el pitcheo y la defensa son las que ganan campeonatos, la ofensiva llega después. Lo demostramos en la serie anterior, que no bateamos mucho, pero el pitcheo y la defensa estuvo ahí todo el tiempo”, agregó Correa refiriéndose a la Serie de Campeonato ante los Yankees de Nueva York.

Cuestionado sobre el leve aumento en la cantidad de ponches que registró en la postemporada, Correa sostuvo que entiende que eso no es un problema mayor, aunque sabe que debe minimizarlos dado que las estadísticas a las que le prestamayor atención son el OPS (On Base Plus Slugging) y el Offensive WAR (Wins Above Replacement). “Estas son las que te dicen cuán buen bateador eres. Habiendo dicho eso, los ponches no son importantes. Si te ponchas 200 veces un año, pero tu OPS está en .950, eres candidato para MVP. Los ponches son simplemente un out más”.

Por otro lado, Correa vio como positivo que la serie empiece en su casa, pues está consciente de la energía que aportan los fanáticos en juegos como estos son claves en el resultado de los partidos.