La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, anunció hoy junto a representantes de Major League Baseball (MLB), de USA Baseball y el miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar, la implementación del proyecto Fun at Bat como parte del currículo de educación física en escuelas públicas de nivel elemental en el país.

El anuncio se realizó la mañana del miércoles en la Escuela Elemental El Coquí en Salinas, donde se iniciará el proyecto dentro de un mes, para ser la primera de 200 alrededor de la isla según informó a El Nuevo Día dijo Tony Reagins, vicepresidente ejecutivo de MLB para desarrollo de béisbol y sóftbol.

El concepto del proyecto Fun at Bat consiste en enseñar los principios más elementales del béisbol de manera divertida, con un bate y bolas especiales, para adentrar a los pequeños en el conocimiento de esta disciplina.

La iniciativa surge de USA Baseball, que es la federación de béisbol de Estados Unidos. El proyecto se ha implementado en los 50 estados de la nación así como en Washington, DC. Según dijo Keleher, en la isla 200 escuelas y unos 80,000 niños serán impactados con el programa.

Rick Riccobono, principal oficial a cargo de desarrollo de USA Baseball, djio a este medio que Fun at Bat nació como iniciativa de su federación y actualmente en Estados Unidos está impactando a sobre 1,000,000 de estudiantes. Riccobono explicó que la idea de traer el proyecto a Puerto Rico surgió gracias a la relación que el béisbol de Grandes Ligas tiene con el país. Por medio de MLB, se hizo el acercamiento a USA Baseball para implementar el programa.

Fue entonces que se hizo el acercamiento a Roberto Alomar, natural de Salinas y miembro del Salón de la Fama del béisbol desde 2011. Alomar, como consultor del comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, en asuntos relacionados a Puerto Rico, pidió entonces que el proyecto se iniciara en su pueblo.

“Bienvenidos a mi casa. Aquí en Coquí yo fui a la escuela en el Colegio Perpetuo Socorro. Aquí es que uno se hace como deportista. Y en la educación también fui a la escuela pública en Salinas. Este es un programa bien positivo, ya que le da la base al joven en la escuela”, dijo Alomar.

“Lo más importante cuando uno hace una casa, es que el fundamento quede fuerte. Y que el programa, la gente que está a cargo del programa, se mantenga haciéndolo bien para que siga progresando cada día más. Creo que la iniciativa que ha tenido Julia (Keleher), el Departamento de Educación y Major League Baseball, es muy linda. Esperamos que los maestros y las escuelas los mantengan en buenas condiciones para darle un buen futuro a los niños”.

Como parte de la implementación del programa en Puerto Rico, USA Baseball no solo donará equipo a las escuelas, sino que adiestrará a los maestros de educación física para que pongan en marcha correctamente el proyecto. Posterior a la conferencia de prensa, se ofreció una demostración con los niños en el patio de la escuela, dirigididos por sus maestros, y hasta Keleher participó tirando y recibiendo la pelota.

“Yo siempre voy a estar ahí apoyando a la juventud de Puerto Rico. Lo he hecho con mis clínicas y lo voy a seguir haciendo. Cada cual tiene un trabajo que hacer. Y si cada cual hace su trabajo, los niños van a progresar”, añadió el otrora segunda base de Grandes Ligas.

“Yo espero que el deporte del béisbol siga creciendo. Hay que coger todo paso por paso. Lo mío es darle a los jóvenes lo que ellos necesitan, el apoyo y el amor”.

El enfoque del programa es enseñar los fundamentos básicos del béisbol pero de manera divertida, lo que explica la razón del nombre de este proyecto, Fun at Bat (Diversión al bate). Según datos suministrados por USA Baseball, desde su inicio en el 2015, la Sports & Fitness Industry Association (SFIA) ha reportado un aumento del 52.8 por ciento en la participación en el béisbol informal. Y eso es lo que tanto Reagins como Riccobono consideran es parte de la esencia de Fun at Bat, en términos de ir creando y ampliando no solo la cantidad de participantes, sino de futuros seguidores del béisbol.

“Uno de nuestros principales objetivos aquí en MLB es hacer béisbol y sóftbol lo más accesible posible. Estamos seguros de que la presencia de este programa introductorio asegurará aun más de que los jóvenes de Puerto Rico tengan oportunidades directas y regulares para jugar el juego”, dijo Reagins.

Keleher, por su lado, como Secretaria de Educación, le dio la bienvenida al proyecto.