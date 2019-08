LIMA, Perú. La Selección Nacional de béisbol aún celebra su inédita medalla de oro en los Juegos Panamericanos, pero ya comienza a mirar hacia su próximo gran objetivo.

Y en el medio de todo está el dirigente Juan “Igor” González, quien en dos veranos ha llevado a la Selección a un oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe de Barranquilla 2018 y la dorada en los Panamericanos de Lima.

Ahora, González mira a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para completar la trifecta.

“Hacia eso vamos”, dijo hoy González. “Siempre he dicho que el ser humano, cuando confía en Dios, no hay nada que lo detenga. Tenemos un equipo talentoso para dar el próximo paso”.

Puerto Rico conquistó el domingo su primera medalla de oro en Juegos Panamericanos al vencer a Canadá, 6-1, en el juego final. Terminó invicto el torneo.

Los dos medallas doradas se ganaron con un núcleo de jugadores muy parecido que le han ganado el respeto a González, un dos veces Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas.

“Hacía tiempo que no veía un equipo con una química como esta y con una determinación como esta al salir al terrero. He visto dos o tres. Los he visto en Grandes Ligas y el del 1995”, señaló González, aludiendo el famoso Dream Team del 1995, que arrasó con la Serie del Caribe de ese año.

González le da mucho crédito a los jugadores, aunque las dos medallas de oro coinciden con él estando en la silla de dirigente.

“Esto es algo sobrenatural. Estoy bien agradecido con Dios por esta oportunidad, y son ellos, los jugadores, los que dan el extra dentro de las líneas”, dijo.

En el horizonte el Premier 12

Antes de pensar en Tokio 2020, González recordó que primero la Selección tiene que clasificar a las Olimpiadas por el torneo Premier 12 que se celebrará en noviembre de este año en Japón. Esa es una de tres oportunidades que tiene el equipo para clasificar.

González dijo que el mismo núcleo de jugadores activos en las dos medallas de oro, con algunas inclusiones, puede llegar a Tokio 2020.

“Fortalecido en algunas áreas, este equipo tiene una buena oportunidad de ir a una Olimpiada”, dijo González, quien espera que los equipos de Grandes Ligas permitan usar sus jugadores en los roster de 40 para noviembre, cuando la temporada ha concluido.

El Premier 12 otorga dos puestos, uno para Asia -que no sea la sede Japón- y otro para América. Estados Unidos y Taiwán también serán sedes de otros clasificatorios. El de Estados Unidos es para equipos de América, y el de Taiwán es internacional.