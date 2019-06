Los recurrentes problemas de Javier Báez con el talón derecho podrían obligar al dirigente de los Cubs de Chicago, Joe Maddon, a utilizar al boricua con menos frecuencia en el siore en lo que la dolencia desaparece.

En una entrevista con el Chicago Tribune, Maddon insinuó que Báez, uno de los mejores torpederos defensivos del béisbol, jugará con mayor regularidad en la tercera base.

La semana pasada el apodado "El Mago" fue utilizado como bateador designado en dos partidos interligas ante los Astros de Houston y otro en la tercera base.

Durante el fin de semana ante los Cardinals de San Luis, regresó al siore, pero nuevamente se resintió del talón derecho.

“Para que él diga algo, tiene que ser porque siente mucho dolor”, dijo Maddon al Chicago Tribune. “Definitivamente es una situación de día a día”.

Báez, quien inició hoy en el campocorto ante los Angels de Los Ángeles, se agravó la lesión el viernes pasado mientras fildeaba roletas durante la práctica de bateo del equipo y posteriormente se recrudeció cuando intentó completar una doble jugada en segunda base.

Maddon sabe que Báez es una pieza clave en el equipo por lo que intentará mantenerlo en la alineación con mucha cautela.

Sin contar el partido de hoy, el bayamonés lideraba a los Cubs en promedio con .298 y en WAR con 2.6. Además tiene trece jonrones y 34 remolcadas.

“Cuando se sienta mejor nuevamente tenemos que buscar la forma de conseguirle un lugar para jugar donde no tenga que hacer muchos movimientos”, agregó el carismático dirigente.

Optimista el boricua

Por otro lado, Báez indicó que intentará seguir jugando mientras el talón derecho se lo permita.

“En la medida que no se me apriete voy a estar bien. Mientras pueda jugar, voy a jugar. Ayer (el sábado) estaba un poco inflamado y por eso no jugué. Vamos a ver cómo sigue día a día”, dijo recientemente Báez al escritor de Chicago Tribune asignado a los Cubs, Mark Gonzales.

El boricua se lastimó por primera vez en 19 de mayo en un partido ante los Nationals de Washington. La lesión no permitió que jugara los siguientes dos desafíos.

Báez, quien finalizó segundo en la votación para el Más Valioso de la Liga Nacional en el 2018, promedió en mayo para .305 con cuatro jonrones y doce remolcadas.