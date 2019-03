El puertorriqueño José Berríos tuvo el jueves un debut de ensueño al tirar una joya monticular en la victoria de los Mellizos de Minnesota 2-0 sobre los Indios de Cleveland en el primer juego de la campaña.

En su primera apertura en un partido inaugural, el lanzador derecho de los Mellizos estuvo magistral al completar 7.2 entradas sin permitir carreras y solo conceder dos imparables con 10 abanicados. Apenas regaló un boleto gratis. Totalizó 96 lanzamientos antes de ser relevado por Taylor Rogers con corredor en primera base y dos outs. Rogers ponchó a Greg Allen para cerrar el inning.

Jose Berrios completely messed with Eric Stamets' head. Jeeeeeeeez.



(Thanks to @nbiscardi17 for the tip!) pic.twitter.com/1WvOBKdLdG — Pitcher List (@PitcherList) March 28, 2019

Berríos permitió un doble en el cuarto inning y un sencillo en el octavo. Estableció una marca de ponches en un partido inaugural en la historia de los Mellizos.

Berríos superó en el duelo al estelar serpentinero de los Indios, Corey Kluber, quien concedió dos anotaciones en el séptimo giro, luego de haber permitido apenas un hit en los primeros seis episodios. Con Nelson Cruz en la intermedia y C.J. Cron en la inicial, el venezolano Marwin González pegó un doble para remolcar a ambos corredores al plato. González jugó su primer partido con los Mellizos.

El boricua Eddie Rosario bateó de 4-0 por los Mellizos.