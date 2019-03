La temporada regular 2019 del Béisbol Superior Doble A cerrará su primera mitad mañana domingo, con partidos en 21 municipios de Puerto Rico.

Como parte de la gigantesca tanda, los Sultanes de Mayagüez y los Titanes de Florida podrán a prueba sus respectivos invictos de 8-0 y 7-0.

Los Sultanes visitarán a los Tiburones (3-4) en el estadio Luis ‘Canena’ Márquez, de Aguadilla, desde las 10:00 am. Por Mayagüez, subirán al montículo Luis Ramos y Jean Carlos Vélez. Abrirán por los Tiburones los lanzadores Amaury Cabán y Christian Soltren.

Mientras, los Titanes recibirán la visita de los Arenosos de Camuy (5-3) en el estadio Rafael ‘Fello’ Marrero, de Florida, a las 11:30 am. Los Titanes confiarán en los lanzadores Jonathan Rosario y Juan León Falú. Por Camuy, lanzarán Luis Xavier Ortiz y Luis Arroyo, quien apenas necesita un triunfo para alcanzar las 50 victorias en el torneo superior federativo.

Otros equipos en rachas ganadoras son los Montañeses de Utuado, Petroleros de Peñuelas y los subcampeones Cariduros de Fajardo.

Los Montañeses (6-2) enfrentarán a sus archirivales Patrulleros de San Sebastián (3-5) a las 11:30 am en el estadio Juan José ‘Titi’ Beníquez, del Pepino. Utuado lleva seis triunfos en línea después de perder sus primeros dos compromisos de la temporada.

El jugador Jacob Cordero, de los Patrulleros, lidera la ofensiva de la Doble A después de cuatro semanas de acción con promedio de .588. En total, ha conectado 10 hits en 17 turnos oficiales.

Además, los Cariduros (7-1) mantienen una cadena de siete victorias luego de caer en su primer juego del año. Fajardo viajará al estadio Francisco Negrón de Las Piedras para enfrentar a los Artesanos (3-5), desde las 11:30 am.

Por su parte, los Petroleros (5-3) suman cinco juegos ganados en ristra, cuatro de ellos con su nuevo dirigente, Carlos Texidor. Peñuelas se medirá con los Maratonistas de Coamo (2-6) en el estadio Luis ‘Pegui’ Mercado de Guayanilla, a las 10:00 am. Los Maratonistas contarán con nuevo piloto en la figura de Arnaldo ‘Pirulo’ Rivera. Entró en sustitución del veterano bateador Kelvin Alvarado, quien renunció a su puesto de mentor.

Debutan Luis Matos y Orlando Román

El dirigente dos veces campeón de la Serie del Caribe y de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Criollos de Caguas, Luis Matos, debutará como coach en la Doble A con los Jueyeros de Maunabo.

Matos será coach de banco del experimentado dirigente Carlos Ferrer. También, debutará como coach de lanzadores Orlando Román.

Los Jueyeros recibirán la visita de los Grises de Humacao (3-5) en el estadio Francisco Rosario Paoli de Maunabo, a las 11:00 am. Ambos equipos registran marca de 3-5.

José Ponce sigue en busca de los 900

El dirigente-jugador de los Atenienses de Manatí, José Ponce, continuará en busca del hit 900. Necesita cuatro imparables para alcanzar la histórica marca.

Los Atenienses (5-3) jugarán con los Maceteros de Vega Alta (4-4) en el estadio Pedro Román Meléndez de Manatí, a las 10:00 am.

También buscarán marcas de hits Joiset Feliciano, de los Petroleros de Peñuelas y Nelson Molina, de los Tigres de Hatillo. El primero está a ley de tres hits de los 300 y Molina a cinco de los 400.

Leones honrarán a Ricky Santiago

Los Leones de Patillas retirarán el número 22 de su dirigente y exlanzador nacional, Ricky Santiago. La actividad se llevará a cabo en el intermedio del doble choque interseccional entre Leones y Pescadores del Plata de Comerío en el estadio Angelita Lind de Patillas, programado para comenzar a las 10:00 am.

Los Leones marcan el paso en la sección Sureste con 7-1, mientras los Pescadores del Plata ocupan el sótano de la Central con 1-5.

Otros juegos en agenda

En otros partidos en calendario, Loíza jugará en Río Grande (10:00 am), Juncos en Gurabo (11:30 am), Dorado vs. Vega Baja en el estadio de Vega Alta (11:30 am), Cataño en Guaynabo (11:30 am), Barceloneta vs. Hatillo en el estadio de Camuy (10:00 am) y Aguada en Añasco (11:30 am).