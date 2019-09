Uno de los entrenadores de los Astros de Houston reiteró el miércoles que el equipo no quiere tomarse riesgos innecesarios con el torpedero Carlos Correa de cara las series postemporadas de las Grandes Ligas.

Alex Cintrón, coach de bateo de los campeones de la división Oeste de la Liga Americana, indicó que Correa no fue incluido en la alineación de su equipo recientemente como medida preventiva luego de experimentar rigidez en su adolorida espalda tras un viaje a Seattle.

El boricua no jugó el martes, ni tampoco fue incluido en la alineación del miércoles.

Correa solo ha participado en 75 juegos en esta temporada debido a molestias persistentes en su espalda.

“Carlos está bien. Él puede jugar si lo ponemos a jugar. Todo está normal. Vino de un vuelo y se sentía un poquito apretado. Aquí no se quieren tomar riesgos. No tenemos por qué. En cuatro o cinco juegos no va a ser la diferencia. Lo importante que esté saludable para los playoffs. Que esté 100%”, dijo el coach puertorriqueño.

“Lo que todo el mundo se está asegurando es que no sienta ni un apretoncito. Es prevención. Aquí no hay por qué arriesgar a nadie. Si hoy fuera el juego número uno de los playoffs Carlos estaría en el lineup”.